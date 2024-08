Horacio Rovelli : “Milei es un psicópata perverso, a él no interesa nada de nada, le interesa solamente él ” (VIDEO)

El economista tucumano expuso los trasfondos del veto presidencial a la movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso. “Milei responde pura y exclusivamente al embajador Mark Stanley”, sentenció, y reprochó que “no tenemos ningún referente que nos defienda”.

“Fue brutal el descenso del haber jubilatorio. En el mes de julio la jubilación mínima fue de $215.581; la canasta básica total para una persona dio $291.472, lo que pasa que los que cobran la mínima cobran $70.000, un bono hace varios meses que nunca se le aumentan. Esto da $285.000 y para no ser pobre tenés que cobrar según el INDEC en julio $291.472. O sea que de los 7.200.000 jubilados nacionales, 5 millones cobran la mínima, o sea que están por debajo de la línea de la pobreza”, planteó Horacio Rovelli en diálogo con Ana Pedraza en La Tucumana de Mañana (FM latucumana 95.9).

“¿Qué es lo que hizo el congreso? Un proyecto por el cual por un lado ajustaba mensualmente la inflación como es ahora, pero pone la cláusula gatillo de que la inflación en los salarios el mayor de los dos. Y además le daba un aumento para recomponer dada la fuerte caída de las jubilaciones de 8,1% de entrada. Con ese 8,1% la jubilación iba a ser actualizada por inflación mes a mes y en marzo de cada año se revisaba si el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) está por encima, se ajustaba esa diferencia y se les pagaba a los jubilados”, graficó.

El economista tucumano subrayó: “Lo más importante era que la jubilación mínima no podía ser menor de 1,09% de la canasta básica total. Hoy con el bono la jubilación mínima está por debajo de la canasta básica total. En realidad lo que querían era que -si fuera en julio- la jubilación hubiera sido de $317.704 pesos o sea un 9% más que la que la canasta básica total, que ningún jubilado que cobra la mínima cobra. Hubiera una recomposición”.

En ese marco, explicó: “Según los cálculos que hace el Gobierno, todo esto junto significa un punto del producto bruto que se calcula en 470.000 millones de dólares. Mirá lo cruel de esto, el ajuste que hace el gobierno: el año pasado el 2023 el gasto de la ANSES significó el 41% del presupuesto y el presupuesto significó el 24,5% por del PBI. Eso quiere decir que las jubilaciones representaron en el año 2023 10,1% del PBI. Hoy, las jubilaciones representan solamente el 33,8% del presupuesto, pero el PBI desciende y también desciende el presupuesto: no es el 24,5%, ahora va a ser el 21,8% del PBI. La caída de las jubilaciones proyectando julio, pasaron a percibir del 10,1% del PBI al 7,4%. La baja es de 2,7% y acá le estarían dando el 1%”.

Rovelli alertó: “Cambiemos va a apoyar ese veto. Más allá de toda esta parafernalia que nos tiene acostumbrados para llamar la atención, como el caso de Alberto Fernández, en el fondo hay una pelea muy fuerte entre los grupos extranjeros y los grupos locales. Macri pertenece al círculo rojo, pero también teme el carpetazo de la Embajada. Hay una pelea muy fuerte entre los grupos locales y los grupos extranjeros, que son los grandes capitales financieros que han venido al país y se quieren quedar con Vaca Muerta, con el litio, con el oro, con todos lo nuestro se quieren quedar a cambio de la deuda”.

El especialista detalló: “No solamente son pesados porque son pesados: recordemos que Blackrock administra activos financiero por 10.3 billones de dólares, si fuera un país sería el tercer producto bruto del mundo. Estados Unidos declaró 26 billones de PBI, en cifra redonda, y China 22 billones; el tercero sería él porque después vendrían Alemania y Japón con 5 y 6 billones. Este administra activo por 10,3 billones, 22 veces lo que produce la Argentina por año. Blackrock y los demás fondos son los principales acreedores argentinos, son los que no le podemos pagar la deuda porque no tenemos dólares, son los que están avalando que entreguemos el oro para hacer ellos le llaman REPO, una venta con compromiso e recompra: te lo tienen que vender a vos, si vos no lo podes pagar se lo venden a otro. Por eso estamos prendado el oro: vos das el oro, ellos te dan dólares, pero vos tenés después que comprar tu oro, si no lo perdés”.

“Estos grandes fondos no quieren dólares, si a ellos les sobran. Lo que quieren es cambiar las acreencias que tienen, la deuda que le debemos, que nunca se investigó, pero que le debemos, a junio 442.000 millones de dólares tenemos deuda pública y el producto bruto no llega a 475.000 millones. No lo digo yo, lo dice la secretaria de finanza 94,1% del PBI es la deuda pública Argentina. Nunca tuvimos una deuda así, ni aún en los peores años ni en el 89 ni en el 2001 tuvimos una deuda de esta magnitud. Por supuesto los medios callan, todos callan: La Nación, Infobae, Clarin, todas sus repetidoras y canales de televisión. Todos son cómplices porque ellos también compran esos títulos. Blackrock administra plata de Magnetto seguro y administran plata de los ricos de este país: de los Mitre, de los Macri. La Argentina es deudora pero adentro tenés los huevos de la serpiente: grupos locales que le deben plata a ellos”, enfatizó.

Rovelli repasó: “El RIGI, en lo que era al principio Ley Ómnibus y quedó Ley Bases, los que hicieron el Decreto 70/23 que aún rige porque los cobardes diputados ni siquiera quisieron rechazarlo; los que compraron los diputados y senadores que votaron el RIGI son los de acá, son los es son los grandes capitales de acá. Los que hicieron todo el gasto la para poder llegar a jurídicamente a apropiarse lo que es nuestro: del petróleo, el gas, el litio, el oro, el agua. Y ahora vienen los grupos extranjeros y los desplazan”.

Para Rovelli, la prueba de ello es que Paolo Rocca se llevó inversiones por 4000 millones de dólares a Nuevo León, en México, luego de ser “legalmente el mayor aportante a la campaña de Milei” y el Gobierno le respondió paralizando la obra pública. “Hoy Javier Milei, cuyo principal sponsor de campaña fue Paolo Rocca, hoy responde pura y exclusivamente al embajador Mark Stanley”, sentenció.

“No tiene asidero ningún factor local, por eso puede decir las barrabasadas que dice. Todo esto lo puede hacer porque sabe que tiene el apoyo incondicional del capital financiero que lo usa en contra de los jubilados, en contra de los trabajadores, en contra de nuestros recursos naturales, en contra del nivel de vida de la población. Ellos dicen que la inflación paró y siguen aumentando los precios, la situación es harto difícil para toda la población que no les interesa a Milei”, advirtió.

Así, Rovelli manifestó: “Milei es un psicópata perverso, me hago cargo de lo que digo. Que le haga un análisis de Rorschach. A él no interesa nada de nada, le interesa solamente él. Y ahora como Estados Unidos lo muestra por todos lados y dice ‘mira lo que hace (el ajuste) un país pobre con Argentina’. Pobre por ellos, porque nosotros somos un país potencialmente rico que tenemos agua , petróleo, alimentos. Somos pobres por estos gobiernos que se endeudan no sabemos en qué, porque la deuda no beneficia al pueblo argentino, la fugan ellos y la tenemos que pagar nosotros”.

“Porque Milei debe este año, de acá hasta enero el año que viene, vencen 4500 millones de dólares que no los tiene. No los tiene por qué porque nosotros tuvimos superávit comercial en julio pero cuando vos ves el resto de la cuenta corriente o sea los servicios reales y financieros son todos negativos sea que en julio ya le dio negativo la cuenta: no tiene dólares porque la cuenta corriente dio negativa, dio por debajo de cero levemente. Ya no es positiva, ya no tiene dólares para sacar de las exportaciones porque el campo no quiere exportar o exporta en cuentas gotas, entonces la situación hace que no tenga dólares”, analizó.

En ese sentido, se preguntó: “¿Por qué por qué está tan confiado? Porque a quién le debe es a estos grupos y estos grupos dicen ‘bueno, refinancio’. Lo que quieren es quedarse con los activos nuestros, con nuestros recursos naturales. Por eso dicen ‘le vamos a refinanciar el REPO’. Despúes vamos a tener que andar corriendo nosotros para rescatar el oro que vamos entregar, pero eso es un problema nuestro, ellos te van a dar la plata y te van a decir: “Ah bueno, no puede pagar. Entonces quiero Vaca Muerta o dame el petróleo y el gas que está debajo la Antártica Argentina. Nosotros cambio la deuda que, repito, no benefició al pueblo argentino, cedemos todos nuestros recursos naturales que no nos pertenece a nosotros ni pertenece a los 134 corruptos diputados y 60 senadores infames traidores a la patria que firmaron la Ley Bases y que aprueban con su no accionar el DNU 70/23”.

Sobre las elecciones próximas en Estados Unidos y la carrera entre Donald Trump y Kamala Harris, sentenció: “No soy peronista, pero te voy decir una frase de Perón: “Entre gitanos no se adivinan la suerte”. “Acá lo importante es que estamos pagando una deuda que no se investigó y que benefició esta minoría que se fugó, lo dijo el mismo Mauricio Macri. Macri lo quiere reemplazar a Milei, no puede porque el grado de desprestigio que tiene es muy grande, él quisiera ser el presidente pero sabe que no alcanza para ser ni presidente de Boca. No puede ir a ningún lado por todo lo que hizo; Milei también va a tener un desprestigio muy grande”, añadió.

Luego, anticipó la resolución que avizora para la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y apuntó contra la complicidad de la “mafia judicial”: “Ariel Lijo pertenece a la mafia judicial, tiene el stud de caballos de carrera más grande que tenemos en Argentina. Un tipo nacido en Villa Domínico, afuera de la Avellaneda, un lugar pobre de la más humilde clase media de laburante que se metió en la familia judicial y como se ve que es un tipo inteligente e inescrupuloso y va a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién lo apoya? La Embajada, Lorenzetti y Milei. Fijate quiénes van a votar en el Senado. No tenemos ningún referente que nos defienda: la CGT es cómplice, guarda un silencio cobarde, acepta todo lo que dice el gobierno. Hay políticos nobles pero no tienen votos, uno es Amado Boudou, que cae en desgracia porque Lijo lo mete preso. Etchegaray negoció con Clarín y lo mandaron preso porque había alguien había escuchado algo en La Viela, los porteños son así”, remató.

fuente:eltucumano