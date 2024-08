Bizarra pelea entre una jueza y un fiscal en plena audiencia: “No tengo minitas ni amantes” VIDEO

El fiscal penal Carlos Picón acusó a la jueza Carolina Ballesteros de haber divulgado y viralizado un meme suyo, creado a partir de una imagen que él le había enviado a la magistrada. La escandalosa discusión quedó registrada en el video de la audiencia judicial virtual.

Lo que se supone sería una nueva audiencia bajo la modalidad de sala virtual para discutir la prórroga de prisión preventiva contra el acusado de un robo, terminó convirtiéndose en un verdadero escándalo del que hoy habla todo el Poder Judicial, a raíz de una sórdida pelea entre la jueza y el fiscal.

Los protagonistas de esta insólita situación, que quedó registrada en video tal como establece la normativa vigente para la realización de audiencias vía Zoom, son la jueza de Instrucción Penal de la Vª Nominación, Carolina Ballesteros y el fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos N° 3 de la Capital, Carlos Picón.

En la grabación, quien toma la palabra es Picón, para presentarse y exponer que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la audiencia a los fines de tratar la prórroga de prisión preventiva solicitada por la unidad a su cargo. Lo que el fiscal dijo a continuación fue el disparador del escándalo: “Soy el fiscal Carlos Picón titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos 3 del Centro Judicial Capital, y no tengo minitas ni amantes”, sostuvo, ante la sorpresa de los demás participantes de la audiencia: el imputado y miembros del MPF y del Ministerio Pupilar y de la Defensa.

Visiblemente molesta, la jueza Ballesteros le respondió: “Doctor, es la segunda vez que le pido que guarde el decoro y no es objeto de audiencia. Y no le permito el uso de la palabra”, tras lo cual le solicitó al encargado técnico de la sala virtual que le “silencie el micrófono” a Picón.

“Usted no puede cercenarme el derecho a expresarme”, replicó el fiscal, y procedió a mostrar su teléfono celular a la cámara para acusar a la jueza Ballesteros de haber viralizado un meme suyo, donde se lo ve puede ver con el torso desnudo y con una leyenda donde sugiera que espera “minitas y amantes” para que le hagan compañía.

Elevando el tono de voz en medio de la discusión con la jueza, Picón asegura que esa foto utilizada para crear el meme se la envió él solamente Ballesteros mientas estaba internado en cama. “Por eso tengo que expresarme de esta forma”, justifica el instructor penal.

“Yo no he mandado nada, yo no he viralizado ningún meme”, se defiende la jueza en la insólita discusión en plena audiencia. Y agrega: “Yo no sé a quién le manda fotos usted doctor ni quién viraliza ni me interesa, pero eso no es objeto de esta audiencia”.

Picón insiste: “Usted envió la foto” y muestra a la cámara un supuesto chat con la jueza en la que se ve una foto suya en cama. “No voy a entrar en discusión con usted doctor, he sido clara que no tengo mensajes de WhatsApp porque he decidido borrarlos el 9 de julio”, agrega la jueza. A lo que el fiscal insiste con la acusación, a los gritos: “Usted viralizó ese meme, acá está la prueba”. “Guarde decoro, doctor. Ese no es el objeto de la audiencia. Si usted quiere, pida una audiencia para eso. Se terminó acá. Guarde decoro porque si no le voy a tener que pedir que se retire de la audiencia”, advierte la magistrada, a lo que Picón contesta: “Usted no me puede sacar de la audiencia”.

“Sí puedo sacarlo”, insiste Ballesteros, y Picón retruca: “Entonces hágalo, sáqueme”. “No quiero porque no voy a pelear con usted”, dice la jueza. “Doctora ¿sabe qué pasa? usted cree que yo le tengo miedo. Así que usted haga lo que tenga que hacer y yo haré lo que tenga que hacer, todo ajustado a la ley”, insiste el fiscal, ante la mirada atónita de la denunciante, el imputado en la causa y los abogados de las partes que participaban de la audiencia virtual.

Molesta por la respuesta, la jueza Ballesteros le pide al fiscal: “Compórtese, porque si no voy a tener que volver a usar el mazo del juez y llamarlo al orden público”. La inaudita respuesta de Picón fue: “Si usted me tuviera cerca a lo mejor me golpearía con el mazo ¿o no?”, a lo que Ballesteros contesta: “No doctor, esas son cosas suyas”. “Bueno, si no me va a correr, sigamos”, plantea Picón. “Si guarda decoro, sí. Porque si no voy a tener que aplicar la doctrina del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa de Milagro Salas”, replica la jueza. A continuación, Ballesteros intenta dar por finalizada la sórdida discusión cediéndole la palabra al representante del MPF: “Exponga, doctor, cuál es su planteo procesal”.

Según revela el fragmento del video que se viralizó, la audiencia luego prosiguió con cierta normalidad.

Jueza con antecedentes

Esta no es la primera vez que la jueza mantiene una fuerte pelea con un fiscal que deriva en un escándalo. En octubre de 2022, la magistrada fue acusada de presionar a dos fiscales para que se inhiban en una causa que involucraba a familiares suyos, por lo que se advirtió de la situación a la Corte Suprema de Justicia. Los hechos estaban relacionados con un accidente que sufrió su padre en el cual estaban involucradas y denunciadas la pareja del hombre y sus hijas, medias hermanas de Ballesteros. Según el expediente judicial, las mujeres empujaron al hombre en una discusión y esa caída le provocó la fractura de cadera al hombre.

La causa quedó asentada en la Unidad a cargo del fiscal José Augusto Zapata, quien poco tiempo después decidió apartarse señalando que la jueza Ballesteros lo había cuestionado de falta de objetividad en la instrucción de la causa. Tras esa decisión, el caso quedó a cargo del fiscal Ignacio López Bustos, pero luego terminó apartándose en una situación similar a la mencionada por su colega.

FUENTE:TENDENCIADENOTICIAS – LAGACETA