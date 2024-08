La fiesta de los traidores

Amparados en el discurso que se someten a Milei en pos de la gobernabilidad de la provincia, quienes detentan el maximo poder en Tucuman, armaron un show en partido justicialista para querer mostrar una unidad que no existe.

El alineamiento de Jaldo con el gobierno de Javier Milei es lo peor que le puedo haber pasado al peronismo en Tucumán y a la democracia en la provincia; al peronismo porque se claudica por nada los principales básicos de la doctrina peronista como es la “justicia social” y la defensa de los mas necesitados a los cuales Milei hoy aplasta con sus políticas de hambre y quita de derechos, hoy hay millones de niños argentinos que no comen al igual que sus abuelos jubilados sometidos a la indigencia; Y la democracia sufrió un fuerte cimbronazo, ya que el ciudadano tucumano eligio a Jaldo en base a propuestas que enarbolaba bajo las consignas peronistas y fue traicionado ese voto al apoyar fervientemente a las politicas de Javier Milei, que sumado a lo antes dicho tambien constituyen una de perdida de soberanía politica y economica total para todos los argentinos.

Si Osvaldo Jaldo y quienes lo acompañan quieren ahora ser liberales deben renunciar a los cargos políticos que hoy detentan y a los cuales llegaron bajo la plataforma peronista, pero claro eso no va ocurrir porque se necesita tener grandeza, sino no se explica que un hombre que viene ocupando durante 40 distintos cargos que enumeramos a continuación por y gracias al peronismo actué de esta forma. Cargos con los que el peronismo y los compañeros honraron a Osvaldo Jaldo:

– 1983-1987: Diputado provincial en Tucumán

– 1987-1991: Senador provincial en Tucumán

– 1991-1995: Diputado nacional por Tucumán

– 1995-1999: Senador nacional por Tucumán

– 1999-2003: Diputado provincial en Tucumán

– 2003-2007: Vicegobernador de Tucumán

– 2007-2011: Diputado provincial en Tucumán

– 2011-2015: Vicegobernador de Tucumán

– 2015-2019: Diputado provincial en Tucumán

– 2019-2023: Gobernador de Tucumán (reelegido para un segundo mandato en 2023)

Muchos de quienes estuvieron en la asunción de la nueva junta departamental capital en la sede del Pj , no están totalmente de acuerdo con el sometimiento de Jaldo a Milei, pero no tiene opción más que apoyarlo porque la quita de recursos paras sus gestiones municipales y/o comunales sera inmediata.

Debemos preguntarnos usando la lógica de Jaldo “en que se beneficia Tucuman” con apoyar a Milei. La respuesta es clara en “nada”, nuestros niños siguen sin poder comer cuatro comidas al día, siguen pidiendo en los semáforos, siguen vendiendo en los bares, sigue la deserción escolar, los aumentos de luz, gas, y agua, incluso son mayores que en otros provincias, la obra pública se realiza con fondos propios y ningun aporte de la nación, y un largo etc.

Desde la militancia debemos seguir combatiendo al gobierno nefasto de Javier Milei y a sus ladrones de guante blanco , así como también a sus socios a los que tal vez, no sabemos, le están permitiendo comprar acciones en “Blackrock” o dandoles otras prebendas personales.

Jaldo también se olvido de los militantes y dirigentes que lo acompañaron a conseguir la gobernación, dando espacio y lugares clave en el gabinete a Bussistas , Radicales y dirigentes de Izquierda, que explicitamente compitieron incluso para hacer elegir a otro candidato.

Como decía el general Perón “Yo tenia un perro que se llamaba León, y yo lo llamaba… León, León, y León venia, pero yo sabia que no era un león, era un perro, lo mismo pasa con algunos que se llaman peronistas y yo los llamo y vienen, pero yo se que no son peronistas”

