Luego de la investigación sobre las facturas truchas que emitió para Scioli cuando era gobernador, Milei criticó a Saguier y cuatro periodistas que calificó como “esbirros” en el programa de Majul.

Javier Milei volvió a atacar a Saguier, dueño de La Nación, en un programa de la señal de cable de la misma empresa. Esta vez Milei no aclaró a cual de los hermanos Saguier se refería. Fernán maneja la redacción y Julio el grupo y es el más interesado en temas judiciales, como el rechazo al pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

En una entrevista grabada con Luis Majul, que se emitió en la noche de este domingo, Milei dijo que Saguier maneja a “cuatro periodistas esbirros” que lo cuestionan en el diario por haber propuesto a Ariel Lijo para la Corte Suprema.

“Entiendo que está la agenda de Saguier que manda a sus cuatro esbirros, esos pseudoperiodistas con los que manda a atacar y una de las cosas que hace es atacar al juez Lijo”, dijo.

“Que Saguier explique por qué tiene tanto encono con Lijo y conmigo”, dijo Milei y dijo que hay “cuatro periodistas que responden a Saguier”. “Si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que se los arregle con Lijo, no metiendo al país en el medio”, desafió.

El nuevo ataque del presidente a Saguier en su propio canal, generó un revuelo interno en La Nación y se da luego de una investigación de Hugo Alconada Mon que reveló que el libertario emitió facturas truchas por 120 millones de pesos a Daniel Scioli cuando era gobernador bonaerense.

La Nación también reveló que Santiago Caputo empezó a trabajar formalmente para una empresa llamada Zefico el 1 de enero de este año, apenas 20 días después de que asumiera Milei y que llamativamente no tiene ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria ni ingresos conocidos. Es decir, no se sabe de que vive el hombre que maneja el gobierno, pero no firma ningún acto administrativo ni presenta declaración jurada.

Las dos impactantes investigaciones de La Nación que golpean a Milei y su máximo asesor se dan en medio del conflicto creciente de Milei y Saguier. El fin de semana pasado, Milei lo atacó de manera furibunda en Radio Mitre.

“Entiendo que el señor Saguier puede tener problemas, que le caiga mal Lijo vaya a saber uno por qué tema, y lo opera todo el tiempo desde sus esbirros mediáticos dentro del diario. Me imagino que el difunto Bartolomé Mitre bastante mal se sentiría de ver en qué se convirtió ese diario. Las mismas cosas que usted le puede achacar a Lijo se las puede aplicar a todos, si fuera por eso… Ahora, digamos, de vuelta: concretamente, el diario La Nación tiene una posición… entonces, bueno, habría que preguntarle a Saguier cuál es el problema que él tiene por el cual opera tanto en contra de Lijo”, dijo el Presidente.

El enojo de Milei con Saguier coincide con la tensión del libertario con Mauricio Macri, cercano a ese grupo de medios. Tanto Saguier como Macri rechazan la llegada de Lijo a la Corte, un posición que los acerca a Victoria Villarruel, como anticipó LPO. La vicepresidenta, ya salió a marcar su oposición al pliego del juez federal.

fuente:lapoliticaonline