La organización Poder Ciudadano alertó por la restricción de Milei a la información pública

El licenciado en Ciencias Políticas y referente de la ONG, Pablo Secchi, explicó en Cadena 3 en qué casos el acceso a la información no debería estar restringido por un decreto.

El gobierno de Javier Milei avanzó este lunes en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada de los funcionarios.

A través del Decreto 780/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 1° de la Ley N° 27.275. Para aplicar los cambios, la administración libertaria modificó además el concepto y alcance de lo que se conoce como “información Pública” y “buena fe”.

Pablo Secchi, de la ONG Poder Ciudadano, habló con Cadena 3 y se mostró crítico con la decisión presidencial. “Lo que vemos es que luego de nueve años de tener la Ley de Acceso a la Información Pública, que verdaderamente venía funcionando bastante bien, el Gobierno ha decidido poner ciertas restricciones teóricas. Veremos si en la práctica se termina llevando adelante, pero que empiezan a poner en discusión ciertos conceptos de la Ley de Acceso a la Información”, expresó.

Secchi citó ejemplos de la vida pública que deberían ser transparentes. “Cuando se entra a un edificio público, todos los actos que suceden allí son públicos y se tiene que rendir cuentas por ese tipo de situaciones”.

En ese sentido, remarcó que todo acto que sucede en oficinas de gobierno, todos los documentos, todo lo que se pague con el erario público, puede ser preguntado por la ciudadanía. “En el peor de los casos, tiene que ser un juez el que decida si esa información nos la tienen que dar o no nos la tienen que dar en un juicio justo, con presentaciones de ambos lados”.

Además, destacó que el acceso a la información no debería estar restringido por un decreto. “No se puede regular eso a partir de un decreto, y muchísimo menos que se restrinja la información mucho más de lo que lo hace la ley”, alertó.

Secchi también hizo hincapié en que, aunque hay temas de seguridad que no se pueden preguntar, hay otros datos que deben ser accesibles. “A mí no me pueden restringir esa información. A mí no me pueden dar, a partir de un decreto, menos información de lo que los legisladores democráticamente votaron”.

Y añadió: “Yo no le puedo preguntar al Presidente de la Nación por qué calles va a ir su auto desde la Quinta de Olivos hasta la Casa Rosada porque hay un tema de seguridad del mandatario. Pero sí le puedo preguntar cómo compró ese auto, cuánto le paga al chofer del auto en particular”.

Por último, consideró que la reglamentación actual no solo afecta el acceso a la información y cuestionó el procedimiento que debería seguirse para garantizar la transparencia.

“La reglamentación lo que tiene es que instrumentar el acceso a la información pública”, concluyó Secchi.

