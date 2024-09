Ya apuntó contra Victoria Villarruel y hasta se animó a criticar a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei. Afirman que nadie quiere responderle porque maneja información “sensible” de funcionarios clave.

Lilia Lemoine no es una diputada más. Si bien no preside el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, parece tener más poder que muchos de sus compañeros de banca, y que varios referentes oficialistas. No solo critica a sus colegas y apunta contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, ya en disputa abierta con su compañero de fórmula, el presidente Javier Milei.

La legisladora y cosplayer incluso se anima a relativizar la influencia de Santiago Caputo, atacar a legisladores del bloque propio y hasta pelearse en público con ex aliados. Según pudo saber PERFIL, ese poder radica en la información sensible que maneja Lilia Lemoine sobre el espacio libertario desde sus orígenes, y que pretende utilizar si alguien propone expulsarla del universo que rodea al presidente Javier Milei.

Críticas a Santiago Caputo (sin respuesta)

Desde que la interna oficialista estalló, Lilia Lemoine no ahorró críticas contra dirigentes ante los que nadie antes se había animado. Sobre todo contra Santiago Caputo, a quien Milei define como parte fundamental del “triángulo de hierro” junto a su hermana Karina Milei.



“No toma decisiones de Gobierno. Quizás pueda recomendar gente, pero a esas decisiones no las toma Santiago Caputo. Creo que está mangificado el tema de todo ese poder que supuestamente tiene, porque no es así (…) No es que está atornillado, y si se manda una recontra cagada no lo van a rajar. No es así. Lo van a rajar a cualquiera que no tenga un cargo electivo”, disparó la diputada en diálogo CNN Radio.

Lo curioso es que el mensaje de Lemoine no desató una ola de repudio oficialista en redes sociales como suele ocurrir cuando cualquiera (oficialista u opositor) critica a la cúpila libertaria. Ante tamaña afirmación, esta vez el equipo digital que maneja Caputo se mantuvo en silencio.

Lemoine contra los libertarios

Días atrás, Lilia Lemoine fue durísima contra Victoria Villarruel, incluso mientras el presidente intenta bajarle el tono a esa disputa. La diputada nacional publicó un video cuestionando a la vice y escribió en su cuenta de X: “Ella va a la Fiesta Nacional del Poncho, pero falta al Pacto de Mayo; se pelea con Francia, mientras el Presidente tiene sentencia de muerte por parte de Irán; reclama cuotas de género mientras se ríe con (José) Mayans”.

Se refería, por supuesto al intercambio que Mayans y Villarruel mantuvieron en el Senado, cuando el formoseño le propuso “profundizar la amistad” a la vice y recordó el apodo de “jamoncito” que le puso a Milei. Esa escena recalentó otra interna, esta vez en el peronismo, que motivó a Cristina Kirchner a cuestionar a Mayans en público por el acercamiento a la presidenta del Senado.

“Villarruel rompé la maldición del vice, matá el ego y ubicate”, advirtió Lemoine en los últimos días. Luego, cuando se debatía qué hacer con la diputada Lourdes Arrieta, cuestionada por publicar chats internos tras la visita de legisladores a represores detenidos, Lilia fue quien arremetió para tildarla de ser una “desequilibrada mental”.

Sin embargo, en medio de los mensajes internos que disparó ante los micrófonos, Lemoine mencionó a “El Presto”, un influencer del espacio, que no dudó en responder y acusarla de extorsionar a dirigentes con poder dentro de La Libertad Avanza a cambio de “impunidad”. Ni bien dijo esto, se filtró en redes un audio de años atrás, en el que Lemoine habla de la sexualidad de José Luis Espert y Luis Rosales, por entonces, fórmula electoral libertaria.

Ante la acusación del influencer por supuestas extorsiones, PERFIL comenzó a indagar en referentes libertarios de la primera época. Y entre ellos aparece un temor, dicen, fundado. ¿Cuál es? Lemoine habría mostrado a varios de ellos mensajes que pueden comprometer a funcionarios con mucho poder dentro de Casa Rosada.

“Si te fijas, liquidaron a muchos desde que comenzó la gestión de Milei. Todos con la orden de una o dos personas. Pero a ella nadie le responde. Se encargó de que le llegue a varios que si su teléfono comienza a filtrar cosas va a ser un escándalo mayúsculo, acotó a este medio alguien que conoce los detalles de los movimientos de muchos que comenzaron a militar en el sector al momento de comenzar la pandemia.

“Su mejor herramienta es tener secretos de los que empezaron esto. Ni hablar de los que trabajaron fuerte en el campaña de Javier”, completó la misma fuente.

fuente:perfil