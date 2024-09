Melconian advirtio que con el recorte del impuesto PAIS “no va a haber una baja sostenida en la inflación”

El economista y ex director del Banco Nación habló del recorte de 10 puntos del impuesto que entró en vigencia esta semana y de la posibilidad de financiamiento que daba para aumentar las jubilaciones.

l economista Carlos Melconian aseguró que el Gobierno “se fue de boca” con la reducción del Impuesto PAIS en septiembre del 17,5% al 7,5% ya que el tributo iba a ser eliminado de todas maneras en diciembre y sostuvo que no va a generar una reducción de la inflación.

Se refirió al veto de la nueva ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso y lo que el presidente Javier Milei dijo que implica la reforma: “Cuando habla del 65% del PBI, 370 mil millones de dólares, qué sé yo, alguno de los entornos que siempre tienen los presidentes le alcanzó un cálculo actuarial y entonces generó una sobrerreacción que no me gusta, porque es la misma sobrerreacción que vienen usando para los temas económicos desde el primer día”.

“Más allá de que conceptualmente, si usted quiere un gasto, me tiene que decir cómo se recauda, esto no pone de ninguna manera en peligro el equilibrio fiscal. Y es más, si acá hubiera convivencia política, de verdad, no convivencia, no oportunismo y ni siquiera rosca; tiene situaciones intermedias que no son ni las que propone el Congreso ni el veto. Y hasta tiene financiamiento, porque se fueron de boca con el impuesto PAIS, que cae en diciembre. No había ningún apuro en hacer lo que se ha hecho desde el primero de septiembre. Y eso podría haber financiado el enero y febrero donde han licuado a los jubilados”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia. El especialista propuso que se haga la compensación pero que no se la deje como base a futuro.

Con el recorte del impuesto, “tampoco va a haber una sostenida baja de la tasa de inflación. Puede haber algún movimiento donde los empresarios empiezan a publicar que bajan 2%, que baja 1%. ¿Por qué? Porque los están mirando desde el Poder Ejecutivo. Eso baja por única vez, entonces no baja la inflación”, afirmó.

En tanto, precisó que “el fisco ha hecho una tarea extraordinaria que culturalmente no hay que perder. Lo que no puede transformarse es en un formato dogmático. Hay un dogmatismo fiscalista que no le da bola a un tema muy relevante, que son las cuentas del sector externo. Entonces lo fiscal debe transformarse en una cuestión cultural, no dogmática. En lo fiscal estrictamente, tenés que ver cómo sustituís el impuesto PAIS, si alguna mejora en el nivel de actividad te cubre la recaudación, qué haces con el impuesto a los combustibles, qué vas a hacer con el gasto universitario, resolver los subsidios tarifarios, la política de gasto social. No podés seguir licuando con la licuadora como fue en la primera parte del año”.

Por otro lado, el ex director del Banco Nación dijo que “hay que salir del plan financiero, de trading y hay que ir a un programa económico. Yo no puedo decir, para bajar la brecha, vendo dólares; si sale la ley de Bases, te bajo el impuesto PAIS; si el riesgo país no baja, hago un repo. Esa es una estrategia de un trader para contestar y pulsear en cada momento frente a cada alternativa. Y acá lo que vos tenés que hacer es un programa económico, a resolver en etapas, no hacer en un día”.

Y explicó que “el tema más obstructivo es el régimen cambiario porque el Banco Central vendió 12 mil millones de dólares para bajar la brecha desde que asumió el presidente Milei. Es el 20% de las exportaciones que dejó de comprar el Banco Central, en un sendero donde tiene reservas negativas. ¿Por qué? porque en el trading se priorizó bajar la brecha. Entonces, ¿qué ocurre? Acá la pregunta del cepo, el mercado cambiario y el valor del dólar. Se contesta a través de un combo. El combo es dónde va a continuar el control de cambios, cuál va a ser el próximo régimen cambiario, que no es este, y cuál va a ser el valor del dólar. Cuando algunos hablamos del valor del dólar, de eventual atraso, la política cambiaria, de ninguna manera queremos devaluar”.

Melconian consideró que “estamos lejísimos de la salida del cepo” y que “es desarmable en varios lugares, pero por ejemplo en tarjetas, viajes, eso no se desarma. Pero sí lo que es exportación e importación. La historia es que el dólar blend no va más, el 80-20 no va más. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario de Argentina hoy necesita de superávit comercial. Y el blend no da más leche el año que viene, aún con suba de exportaciones, una eventual suba de importaciones y rebote de la economía. Y hemos puesto todo en el milagro pero los precios de afuera no ayudan y el real brasileño no ayuda. Entonces la energía y vaca muerta no hacen milagros”.

“Hay que hacer equilibrio general. Exportaciones e importaciones vienen al Banco Central a un solo tipo de cambio en un único régimen cambiario y el flujo de dividendos se destraba. No nos engañemos más con el blanqueo, el RIGI y demás. Acá te preguntan cuándo yo puedo girar los dólares”, agregó.

En cuanto al precio del dólar, Melconian consideró que “no hay que enloquecerse porque no hay ningún atraso cambiario terminal. Lo que no puede es seguir igual. Cuando desaparezca el impuesto PAIS y desaparezca el blend va a haber que compensar esa pérdida cambiaria. Que no se llama devaluación. Se va a llamar readecuación del precio de la moneda”.

fuente:nuevodiarioweb