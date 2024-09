José Luis Espert aseguró que no hay ajuste sobre jubilados y trabajadores: “Estamos cada vez mejor”

El diputado libertario defendió la gestión del presidente Milei y afirmó que “si el bombero no hubiera apagado el incendio, la pobreza sería del 80%”. Justificó la negativa del bloque de La Libertad Avanza a votar la ley de financiamiento universitario y atacó a Axel Kicillof

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert defendió hoy la gestión del presidente de la Nación, Javier Milei, a quien calificó como un “bombero” que apagó un incendio que dejó “el gobierno anterior” y evitó que hubiera “80% de pobres”. Además, negó que el Gobierno nacional haya ajustado a los jubilados, pero consideró que el sistema previsional “está quebrado”.

“De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes. Entonces, contra fines del año pasado, estamos cada vez mejor”, comentó el economista liberal libertario en una entrevista con el programa “A confesión de parte”, que conduce la periodista Romina Manguel por FM Milenium.

“Las jubilaciones, los que perciben ingresos fijos, asalariados, beneficiarios de planes están mejor con respecto al peor momento de fines del año pasado. Eso no hay duda. Las estadísticas oficiales y no oficiales lo ratifican. Yo no estoy armando un relato. Estamos saliendo del subsuelo y estamos todavía abajo de la planta baja y eso es válido para toda la actividad económica”, añadió.

En el mismo sentido se refirió al poder adquisitivo de los trabajadores argentinos al asegurar que si bien “está abajo del año pasado” la situación está en mejoría. Espert consideró que este panorama, que él ve con optimismo, se debe a la política económica emprendida por Milei y su equipo. Por eso apuntó de manera reiterativa contra el plan económico del gobierno de Alberto Fernández.

