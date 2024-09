TECNOLOGIA Y PRIVACIDAD: Tu celular te escucha para venderte anuncios

Cox Media Group (CMG) promociona su alarmante software de “escucha activa” para espiar a los usuarios. Facebook/Google/Amazon podrían haberlo utilizado.

Un informe de la empresa Cox Media Group (CMG) confirmó nuestras máximas sospechas: ¡nuestro celular nos espía! ¿Quién no ha hablado sobre algo y luego ver anuncios de eso en su teléfono o computadora?

Los expertos tech consideraban esa práctica una “conspiración”. Atribuían esa labor exclusivamente a los algoritmos que, en base al análisis veloz de nuestras interacciones y preferencias, pueblan nuestro feed con anuncios y contenidos posiblemente de nuestro interés.

Sin embargo, CMG ha reconocido que mediante su software de “escucha activa” orienta los anuncios en función de lo que las personas dicen cerca de los micrófonos de sus dispositivos.

Escenario aterrador

404 Media, un sitio de noticias centrado en la tecnología, recientemente obtuvo una presentación de Cox Media Group (CMG) en la que participaron Facebook, Amazon y Google, gigantes tech que ya podrían haber utilizado el servicio para sus intereses publicitarios.

Según el medio Programaticaly, la “escucha activa” de CMG “implica el acceso a los micrófonos de teléfonos inteligentes, televisores conectados, altavoces inteligentes y otros dispositivos para captar conversaciones con fines publicitarios. Los clientes tienen la opción de establecer una geolocalización para esta función, mientras que una inteligencia artificial analiza las conversaciones en busca de señales de orientación. Los expertos en marketing de CMG utilizan estas señales para desplegar anuncios en televisión y plataformas de audio en streaming, redes de visualización, YouTube, y en búsquedas en Google y Bing”.

Amazon se defendió alegando que nunca ha trabajado con CMG, Google eliminó a CMG de su Programa de Socios después del informe 404 y Meta, la empresa matriz de Facebook, informó que está investigando si la empresa violó su términos de servicio, según supo The Guardian. Una escalofriante afirmación en el sitio web de CMG, luego eliminada, defendía que la escucha activa era legal debido al consentimiento de los usuarios al aceptar los términos y condiciones de las actualizaciones de software. Otra texto también suprimido rezaba: “¿Qué significaría… si pudieras dirigirte a clientes potenciales que están discutiendo activamente su necesidad de tus servicios en sus conversaciones diarias? No, no es un episodio de Black Mirror, son datos de voz”. La polémica aún no es clara y las empresas tecnológicas mencionadas deberán encontrar el modo de tranquilizar (mentir) a sus clientes. No la tendrán fácil ya que cada vez es más evidente la muerte de la privacidad. Así que pensá dos veces antes de permitir a una aplicación el acceso al micrófono y a la cámara.

FUENTE:URGENTE24