Alberdi : Vecinos denuncian a dos mujeres de ser secuestradoras de niños (VIDEOS)

Ayer martes por la noche, vecinos de la localidad del sur se hicieron presentes en la comisaría donde acusaron a dos mujeres de regalar libros “infantiles” con contenido inapropiado. Una menor afirmó que quiso ser “llevada” por una de ellas.

Momentos de tensión y preocupación se vivieron durante la noche de ayer martes frente a la comisaría de Juan Bautista Alberdi, luego de que un grupo de vecinas denunciaran a dos mujeres de ser secuestradoras de niños y que además repartían libros puerta por puerta, presuntamente infantiles, con contenido inapropiado para menores.

El periodista Carlos Rosznercki, se hizo presente en el lugar y recogió testimonios de las vecinas que protestaban frente a la dependencia policial, donde acusaron a dos mujeres que no serían de la provincia, de regalar libros y realizar averiguaciones en los domicilios para saber si había menores.

El viernes pasado la quisieron levantar, va a la escuela Agrotécnica. Ella me contó y nosotros solo llamamos a la guardia urbana. No hicimos la denuncia. Hoy, cuando vemos el grupo de WhatsApp de que habían detenido a dos chicas, vinimos a la Comisaria y mi hija apenas la vio se largó a llorar”, contó una de las mujeres, madre de la menor, que asegura que quiso ser secuestrada.

“Ya hice la denuncia y debo esperar a ver que pasa. Ellas dicen que son de una iglesia Evangelista, que reparten libros, pero esos libros no son nada coherentes con lo que dice Dios”, agregó la vecina que luego le pidió a su hija que relate lo que le ocurrió cinco días atrás.

“Yo iba volviendo a mi casa y cuando veo, una señora rubia me hablaba. Me decía si quería un Iphone, que me lo podía ganar. Le dije que no y siguió diciendo que tenía chocolates y todo para darme. Le dije que no y ahí sale un hombre que me mira de reojo. Yo salgo corriendo y ellos me empiezan a seguir. Llegue a mi casa y le avise a mi mamá”, relató la menor.

Y agregó: “Tenemos miedo y queremos exigir, no puede venir esta gente a regalar estos libros. Llamaron a un pastor y no sabía donde estaba su gente. Los vecinos aprehendieron a las dos mujeres, en el barrio 200 viviendas”.

En los comentarios del video publicado por el colega Rosznercki, la gente se expresaba con temor por la situación, mientras que otros explicaban que los libros no tenían nada extraño, ya que son cuentos reconocidos para prevenir casos de Abuso Infantil. “Tengo ese libro, es de educación y prevención del abuso, claramente, hay falta de compresión de texto, si uno lo lee detenidamente uno se da cuenta, que es para prevención, en mi caso lo compre para mi hija”, escribió Debora Soria Guerra.

Este miércoles, el periodista Julián Rosznercki, habló con FM La Tucumana 95.9, y detalló que la gente apostada en la comisaria quiso ingresar para linchar a las detenidas. “Las mujeres quisieron linchar a las detenidas, y como se los impidieron, se pusieron a quemar gomas en las afueras de la comisaria”, relató.

