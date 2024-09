El brindis de los miserables

El asado convocado en la residencia presidencial de Olivos para celebrar el veto a la movilidad jubilatoria, es una afrenta a millones de argentinos que tienen ingresos que ni alcanzan para ser indigentes.

Los denominados 87 héroes, no son tal cosa, solo son mano de obra para el ajuste mas brutal de la historia Argentina.

Esta crisis recién comienza, el presidente Milei necesita blindarse no solo para no aumentarle a los jubilados, sino también por los tiempos críticos que avecinan por su malas políticas económicas que está aplicando y continuara aplicando en el futuro próximo.

Desde que asumió Milei la deuda publica creció desde diciembre de 2023 hasta agosto por un total de U$S 87.710 millones, solo en agosto creció U$S 6.318.-

La destrucción de la Industria con la apertura indiscriminada de la importación de productos que quitan trabajo a los argentinos, es impúdico y solo se explica porque los dueños de las importadoras son los mismos funcionarios del gobierno nacional, entre otras medidas desacertadas que solo acrecentaran la pobreza del pueblo argentino y harán cada vez mas ricos a unos pocos privilegiados que desde el gobierno hacen extraordinarios negocios financieros..

Celebrar el hambre de 4 millones de jubilados es de una maldad absoluta y solo entendible pensando que quienes gobiernan priorizan sus propios intereses y no les importa nada como vive la sociedad a la que deben dar respuestas y soluciones para que tenga una vida digna .



Juan Rivadeneira

EDITOR