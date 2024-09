Militantes de Milei escracharon en Ezeiza a Juan Grabois por “ir a mentirle al Papa”, respondió y se armó (VIDEO)

Juan Grabois sufrió un escrache hoy en Ezeiza a su regreso de Roma donde participó de un evento con el Papa Francisco. El dirigente respondió al escrache y la policía debió sacarlo.

El dirigente social Juan Grabois sufrió un escrache esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando regresaba de Roma, donde el viernes participó de un evento con el Papa Francisco. Ocurrió en el área de migraciones, donde un grupo de militantes de la Libertad Avanza que estaba ahí comenzó a escracharlo, Juan Grabois les respondió y la policía decidió sacarlo.

Pero todo el momento quedó grabado en celulares que rápidamente se viralizaron en redes sociales:

“Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, escribió minutos después el propio Juan Grabois en su cuenta de X.

En los videos se puede escuchar cómo algunas personas le gritan a Juan Grabois “chorro” y “sinvergüenza”. Él se defiende, dice que esa calificación no le corresponde y replica: “Yo vergüenza no tengo. Se van a cansar ustedes antes que yo. Yo no me canso nunca de pelear”.

También le dicen, entre otras cosas: “No te votó nadie, no te votó nadie”, “le fuiste a mentir al Papa” y “no le contaste la verdad al Papa”.

El dirigente participó el viernes pasado de un acto donde el Papa Francisco manifestó críticas contra el gobierno de Javier Milei por el accionar que suelen desplegar los efectivos policiales contra los manifestantes, bajo coordinación del Ministerio de Seguridad, que comanda Patricia Bullrich.

El acontecimiento se hizo en el marco de la Conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”.

fuente: URGENTE24

Aguante Grabois, ignorantes de mierda. pic.twitter.com/xV79klqu4R — Cristian Cimminelli (@cristiancim) September 23, 2024