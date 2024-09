Javier Milei, en Wall Street: “Liberaremos el cepo cuando la inflación sea cero”

El Presidente habló ante inversores tras la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores en Nueva York y aseguró que no está “dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

El presidente Javier Milei disertó ante inversores tras la apertura de la jornada bursátil en la Bolsa de Valores en Nueva York, desde donde aseguró que no está “dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

“Al momento de arribar al Gobierno, la Argentina estaba al borde de lo que hubiera sido la peor crisis de su historia y combinaba los elementos de las tres más grandes crisis de la historia argentina”, señaló luego de hacer sonar la campana en Wall Street que da inicio a las operaciones.

En la misma línea y a pesar de las críticas contra la magnitud del ajuste que impulsa, prometió: “No estoy dispuesto a sacrificar el déficit fiscal”.

Asimismo, ante la mirada atenta de inversores que grababan su exposición destacó que su gestión radicalizó “el corte de la emisión monetaria”, y planteó que “ahora la inflación mayorista es del 2,1% mensual”.

“Por eso, (el ministro de Economía, Luis) Caputo va a ser recordado como el mejor ministro de economía de la historia”, subrayó al tiempo que prometió “domar la inflación”. “Eso está en marcha”, aclaró.

Salida del cepo

El mandatario también hizo alusión a la salida del cepo, una de sus promesas, al plantear que “cuando la inflación inducida por el programa dado por control de capitales desaparezca”, la Argentina saldrá del cepo “sin ningún tipo de problemas”, debido a que “no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica”

Por otra parte, aclaró: “A diferencia de todas las otras experiencias que salieron con el tipo de cambio oficial hacia el paralelo, estamos demostrando que se puede hacer desde el paralelo hacia el oficial”.

Para Milei, el día que su Gobierno elimine la restricción a la divisa “se cerrará el exceso de demanda de divisas y, por ende, se cerrará el exceso de oferta en el mercado de bonos”, también “habrá una expansión adicional de la actividad económica y también se cerrará el exceso de oferta de trabajo”.

“Cuando decimos que se va a cerrar la brecha desde arriba hacia abajo, lo estamos cumpliendo. Hoy la brecha se está comprimiendo a menos del 10%”, remarcó Milei.

En detalle, precisó que ese día llegará “cuando ya no haya ningún riesgo de desestabilización, cuando el exceso de pesos en la economía haya desaparecido por completo”.

“El levantamiento del cepo va a permitir que el país acelere la acumulación de capital, lo que llevará a una expansión económica, mayor empleo y mejores salarios”, concluyó el mandatario.

El jefe de Estado fue recibido por la Presidenta de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin, y se mostró acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la canciller, Diana Mondino; y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Gerardo Werthein.

La defensa a la política social

En otro pasaje de su exposición, el mandatario hizo eco de las críticas a la política social de su administración y destacó la tarea de alguno de sus ministros.

“Muchos me cuestionan la política social. Dicen que no tenemos corazón, yo diría que no tienen cerebro los que hacen ese comentario”, sentenció en lo que puede ser interpretado como una respuesta a los recientes cuestionamientos del papa Francisco.

El libertario celebró el protocolo de seguridad que diseñó e impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al remarcar que se cumplen “cuatro meses sin que haya un piquete”, pese a que el Sumo Pontífice rechazó el uso del gas pimienta contra los manifestantes.

También hubo elogios para el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por su articulación con el Congreso y por “conseguir tamaños resultados en las reformas”, y para el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al que mencionó como “otro grandioso ministro”.

“Lo vamos a dar todo para ser el país más libre del mundo”, confesó, y agregó : “Lo que necesitamos es coraje, y si hay algo que me sobra es coraje”

Por último, y antes de cerrar con su habitual “Viva la Libertad, carajo”, afirmó que “la Argentina se esta poniendo de pie, abrazando las ideas de la libertad”, y resaltó su compromiso de protagonizar “el mejor gobierno de la historia”. “Queremos ser un faro de luz para que dejen las ideas socialistas”, concluyó.

En su sexta visita a Estados Unidos, el mandatario tiene previsto entrevistarse este mediodía por tercera vez con el Director Ejecutivo de Tesla, Elon Musk, luego de sus intercambios en Texas, en la fábrica de Tesla, y en Los Ángeles, en el marco del encuentro convocado por el Instituto Blinken.

Concluirá su jornada con un encuentro con el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Allí se espera que tome la palabra en un extenso discurso que durará en torno a los setenta y cinco minutos.

fuente:cadena3