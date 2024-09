Consejos para ahorrar energía eléctrica en casa

Aplicar una serie de consejos para ahorrar energía en casa, es tan beneficioso para el medioambiente como para tu bolsillo. El consumo energético ha aumentado de forma desmedida, en muchos casos porque no somos realmente conscientes del gasto que suponen algunos de nuestros hábitos y de cuántos kw/h consume una casa al mes.

Si tus facturas son demasiado elevadas a fin de mes, hoy te explicamos algunas soluciones para poder reducirlas. ¿Quieres saber cómo? A continuación, te damos consejos de ahorro que puedes implementar en casa hoy mismo, y que te permitirán ahorrar energía, y en consecuencia dinero.

Bombillas, mejor LED

Reemplaza tus bombillas halógenas por unas bombillas LED de bajo consumo. Las bombillas LED, aunque son un poco más caras que las normales, pueden ayudarte a ahorrar hasta un 80 % en la factura de la luz. Entre sus ventajas destaca su eficiencia, no producen calor y son ecológicas. Además, duran mucho más que las convencionales y su bajo consumo, permite un importante ahorro energético.

Utiliza la luz natural

Una forma de ahorrar energía es usar la iluminación natural en lugar de las luces artificiales, siempre que el día te lo permita. Abre las cortinas y persianas a primera hora del día para que entre más luz natural al interior de tu hogar y, de esta manera ahorrar electricidad.

Desenchufar aparatos eléctricos

Todos los aparatos eléctricos que no se estén utilizando deberían desenchufarse siempre. El televisor, el equipo de música, el ordenador o la cafetera son algunos de los electrodomésticos que solemos dejar enchufados de forma perpetua. Y es importante saber que, mientras están en modo standby, continúan consumiendo energía, aunque el aparato esté apagado.

Los aparatos eléctricos que más consumen en standby son aquellos que tenemos normalmente en el salón: la tele, el home cinema, el aire acondicionado, el decodificador de la TDT, el DVD, el router y las videoconsolas. Desenchufarlos por la noche o cuando salgas de casa o cuando no los vayamos usar, hará que notemos mejoras en la factura de la luz.

Usa temporizadores

Puedes usarlos para que tus electrodomésticos se apaguen o se enciendan a determinada hora. Por ejemplo, para que se encienda cuando te levantes o se apague cuando te vayas a dormir.

Usa regletas con interruptor

Los comúnmente denominados ladrones cuentan, a menudo, con un interruptor. Conecta ahí todos los aparatos que quieras desenchufar; de este modo, solo tendrás que apagar un interruptor para apagarlos todos.

Apagar las luces

Este consejo para ahorrar energía que te vamos a dar es el más sencillo de todos: apagar las luces. La luz supone el 20% del gasto energético en los hogares, por lo que apagar las luces que no vamos a usar puede significar un buen ahorro. Cada vez que salgamos de una habitación, hemos de apagar la luz y encender solo las estrictamente necesarias.

Iluminación solar en exteriores

Estos sistemas se componen de pequeños paneles solares que se conectan a una batería y se usan para alimentar luces LED o luces fluorescentes. Estos sistemas son muy eficientes y te van a permitir ahorrar en tu factura a la vez que iluminas la zona exterior de tu hogar.

Usa sensores de movimiento

Otro de los consejos para ahorrar luz es colocar sensores de movimiento en lugares de paso, espacios cerrados o zonas exteriores, como el pasillo, la cocina, las escaleras, el balcón, etc.

Acostúmbrate a apagar los electrodomésticos que no utilices

Apaga todos los electrodomésticos que estén en stand by, para no notar una subida innecesaria, en tu factura.

Utilice ventiladores en lugar de aire acondicionado

El uso de ventiladores en lugar de aire acondicionado ayudará a reducir los costos de la factura de electricidad. Los ventiladores generalmente consumen menos energía y, además, ayudan a controlar la temperatura en el hogar de manera eficiente.

Programar el aire acondicionado

Una de las opciones para ahorrar energía con el aire acondicionado es programar el apagado y el encendido. Hacerlo evitará un consumo excesivo, además también se puede activar el modo ‘Eco’, que puede permitir un ahorro en su consumo de hasta el 30%.

Aislamiento de la vivienda

Contar con un buen aislamiento en la vivienda es uno de los mejores consejos de ahorro. Este permitirá que la temperatura generada por el aire acondicionado se mantenga.

Regula correctamente su temperatura

La temperatura optima se sitúa ente entre 22 y 25 ºC, algo que permite mantener el confort térmico para la mayoría de las personas y reduce el consumo del aire acondicionado. Se debe tener en cuenta que con cada grado que se descienda la temperatura, el aparato estará consumiendo cerca de un 8% adicional.

Tener en cuenta la etiqueta energética

Un aparato de aire acondicionado que tenga la clasificación más alta en cuanto a eficiencia energética, A o B, puede permitirte obtener un ahorro de unos 30 euros al año.

Apuesta por el sistema Inverter

Un aire acondicionado con sistema Inverter es hasta un 40% más eficiente que uno con bomba de calor convencional. El sistema Inverter modula la potencia térmica, lo que reduce en el consumo eléctrico. De ese modo se consigue la temperatura deseada y el aparto trabaja en velocidad constante sin tener que apagar y encender el aparato (en ese modo se ve obligado a trabajar al 100% de manera constante).

Utilizar toldos para proteger la casa del sol y persianas

Es necesario utilizar todos los elementos adicionales que te ayuden a mantener la casa fresca sin tener que usar la electricidad ni el aire acondicionado. Por este motivo, aconsejo el uso de los toldos y sobre todo bajar las persianas en las horas de más calor para mantener el frescor en la casa.

Regula correctamente la temperatura de tu heladera

Recuerda que la temperatura más adecuada para tu nevera es entre 3º y 5º y para el congelador es de -18 º. Regularla correctamente te permitirá ahorrar, ya que cuanto más bajes la temperatura de tu nevera más subirá la factura de la luz.

No tengas abierta la puerta de la heladera cuando no lo necesites

Dejar abierto el frigorífico durante un buen rato hace que el frío que se ha generado se pierda rápidamente. Tener esto en cuenta te ayudará a reducir tu consumo energético.

Mantén limpia tu heladera

Aspira su parte trasera para asegurar una buena entrada y salida de aire que evite que el electrodoméstico realice sobreesfuerzos energéticos.

No introduzcas alimentos calientes en la heladera

El calor que estos desprenden tiene como consecuencia que el electrodoméstico tenga que hacer un sobreesfuerzo energético para mantener el frío, consumiendo más.

Ubicación de la heladera correcta

La nevera debe estar alejada de fuentes de calor como el horno o el microondas para evitar que esta deba realizar un consumo energético mayor para mantener la temperatura.

Plancha de una vez

El planchado también consume mucha electricidad, por eso es recomendable una vez encendida la plancha, planchar la máxima ropa posible y una vez apagada utilizar el calor residual que desprende para acabar de planchar prendas pequeñas como calcetines, servilletas de tela, etc.

fuente:factorenergia