EDUCACION: Alumnos tucumanos tuvieron un destacado desempeño en las Olimpíadas Atacalar

Estudiantes de toda la provincia llegaron a la instancia internacional en Chile y lograron 14 medallas.

Con la satisfacción de haber obtenido siete medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, una delegación de 27 estudiantes de nivel primario (educación privada, pública y técnica) de Tucumán regresó a la provincia luego de competir en las Olimpíadas Matemáticas Atacalar, en Copiapó, Chile.

La comitiva fue recibida en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien homenajeó a los estudiantes y destacó su desempeño en el certamen internacional. Del agasajo participaron también la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín.

La competencia denominada Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar (Argentina-Chile), surge de compromisos asumidos por miembros del comité de integración para favorecer el intercambio educativo entre alumnos de la microrregión conformada por las provincias y alcaldías que integran la Región de Atacama en la República de Chile y las provincias de Argentina: Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, y toda provincia que a futuro forme parte del comité de Integración Atacalar. Desde el año 2017 la provincia de Tucumán participa de esta Olimpíada, siendo la primera experiencia en la región de Atacama.

La ministra de Educación destacó que “los 27 estudiantes pasaron todas las pruebas provinciales y nacionales y por eso han llegado a la región de Atacalar en Chile, logrando 14 medallas”. El desempeño de los estudiantes, remarcó la docente, “nos enorgullece porque son un ejemplo del nivel que queremos para nuestra educación en la provincia”.

¿Quiénes son los 27 alumnos?

Representaron a la provincia en Copiapó, Chile:

Colegio Santa Catalina: Vischi Carlos Francisco

Colegio María del Rosario: Cabbad Miguel Karim

Fasta Reina de la Paz: Tinte Mariano del Corazón de Jesús

Colegio Santa Rosa: Aráoz Bringas Felipe

Colegio Inmaculada Concepción: Díaz Martínez Máximo

Instituto La Asunción: Argañaraz Lucio Benjamín

Instituto República de Croacia: Cruz Bautista Jonás

Instituto San José de Calasanz: Aguirre Genaro Isaías

Instituto San José: Márquez Marisol

Colegio Giosue Carducci: Chuchuy Cardozo Gustavo Alfredo y Chuchuy Cardozo Miguel Ángel

Colegio Almafuerte: Granelli Valentina Elizabeth

Colegio Parroquial El Salvador: Lobo Plantade Catalina y D´Angelo Florencia

Nuestra Señora de la Consolación: Dulce López Jeremías

Escuela Técnica Prof. Rafael Mariño: Sáez Mateo

Instituto San Luis Gonzaga: Leiva Juan Pablo

Instituto Vocacional Concepción: García Pinto Clara María, Quinteros Burgos Lautaro Bautista y Romano Julio Agustín

Escuela Barrio Policial: Luna García Soaje Nahuel

Esc. Normal Superior en Lenguas Vivas J. B. Alberdi: Soto Lucas Benjamín

Escuela Municipal Petrona J.C. de Adami: Méndez Alexis

Técnica Nº1 De Concepción: Romano Espíndola Facundo Daniel

Colegio Santo Tomás: Gómez Mariel de los Ángeles

Escuela de Educación Integral Sarmiento: Fernández Espinoza Luciano

Escuela Social de Cultura Católica Nta. Sra. Del Valle: Santucho Thanya Sophia

¿Quiénes fueron los ganadores?

Los estudiantes Carlos Francisco Vischi, Mariano Tinte, Miguel Cabbad, Felipe Aráoz Bringas, Máximo Díaz Martínez, Valentina Granelli, Clara García Pinto, Gustavo Chuchuy Cardozo, Catalina Lobo Plantade, Miguel Ángel Chuchuy Cardozo, Mateo Sáez, Lautaro Quinteros Burgos, Soaje Nahuel Luna García y Luciano Fernández Espinoza regresaron a Tucumán con siete medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.

La delegación estuvo acompañada por una comitiva que incluyó a la directora de Deportes y Educación Física, Aldana Otero; y al coordinador del área de Matemática, Daniel Ávila.

Daniel Ávila, referente provincial de Atacalar, dijo: “hoy estamos acompañando a los chicos en este evento, en reconocimiento a su participación en Chile. Estamos muy contentos por los resultados obtenidos”, afirmó Ávila.

Ávila destacó la representación de cuatro provincias argentinas y tres chilenas, entre ellas Tucumán, que está bien posicionada en la competencia. “Hemos quedado en un segundo lugar, lo que habla muy bien del desempeño matemático de estos chicos, especialmente en la categoría A, donde obtuvimos más medallas”, precisó.

Miguel Cabad, alumno de cuarto grado del Colegio María del Rosario, no ocultaba su sonrisa porque ganó una medalla de oro en las olimpiadas, pero a la vez confesó un dejo de nostalgia porque debió afrontar por primera vez estar lejos de su tierra y de su familia. “Fue una experiencia linda, pero difícil porque el viaje era largo y tenías que estar lejos de la familia y amigos, pero conocimos lugares muy lindos”, expresó el pequeño.

Estoy muy contento porque tengo la medalla de oro que costó, porque pasamos las anteriores instancias (que fueron), la escolar, zonal, provincial y esta”, finalizó diciendo con orgullo.

Clara García Pinto, del Instituto Vocacional Concepción, reflexionó sobre su participación en el evento: “La prueba en sí no fue tan complicada. Si bien no pude sacar el mayor puntaje por algunos errores, no estaba tan difícil”. A pesar de los desafíos, destacó que “la experiencia en general fue muy linda; fue hermoso convivir con los chicos de la delegación tucumana y de las otras provincias, así como con los profesores”.

Además, Clara expresó su entusiasmo por conocer Chile: “Ver las diferentes formas de vida y su cultura, que aunque no es tan distinta a la nuestra, tiene aspectos que realmente destacan”.

Sobre la recepción y premiación por parte del gobernador Jaldo, Clara señaló: “Es muy importante, porque no es algo que pase todos los días. Es un reconocimiento que logra pocas personas, y sin duda es una experiencia única”.

Luciano Gabriel Fernández Espinosa de la Escuela Sarmiento de Juan Bautista Alberdi describió su participación como “un desafío bastante lindo de atravesar”. Aunque consideró que “la prueba no fue tan complicada”, reconoció que “a veces cometemos errores y no se puede lograr el puntaje perfecto”. Sin embargo, subrayó que “se lograron bastante buenos resultados”.

Este año es especial para Luciano, ya que es su último en el secundario. “Desde que voy a quinto grado de la primaria participo en olimpiadas, así que es como una preparación que he llevado a lo largo de toda mi vida escolar”, explicó. “En mi último año traté de dejar todo lo que sabía en la hoja, y que sea lo que Dios quiera. Por suerte, traje una medalla de bronce”.

Sobre la reciente recepción con el Gobernador, Luciano manifestó su agradecimiento: “Siento que hoy en día se reconoce muchas cosas, y a veces se dejan de lado los buenos logros, así que está bueno que también lo reconozcan y se premie el esfuerzo”.

