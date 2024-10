La economista se refirió a los riesgos del programa del gobierno de cara a las elecciones de 2025. “Hoy no hay divisas para financiar un boom de importaciones”, aseguró respecto a la proyección oficial de crecimiento

La directora de la consultora Eco Go, Marina Dal Poggetto, advirtió este miércoles que el gobierno de Javier Milei necesita USD 20.000 millones para sostener el actual esquema cambiario y evitar un nuevo salto del tipo de cambio oficial antes de las próximas elecciones. En ese sentido, comentó que esas divisas serían necesarias para financiar un rebote de la economía del 5% en 2025, en línea con lo que prevé el Presupuesto 2025, pero aseguró que “hoy no hay dólares para financiar un boom de importaciones”

“En este contexto macroeconómico no hay ningún margen para salir del cepo”, remató la economista ante unos 150 empresarios industriales bonaerenses que se acercaron al Centro Costa Salguero para participar del “Somos Industria”, evento organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y RedParques. Fue entrevistada por Martín Rappalini, presidente de Uipba.

Dall Progetto reconoció que la herencia que recibió Milei fue muy pesada, mientras que comentó que observa dos grandes escenarios hacia adelante: “Uno que lo llamamos ‘siga, siga’ donde Donald Trump nos salva o de alguna forma conseguimos tapar el agujero que tenemos de USD 20.000 millones. El otro es ‘correcciones por el Fondo’ donde puede haber cambios en el esquema actual en enero para conseguir fondos del FMI”.

“En el mejor de los casos podríamos crecer 5% como prevé el Presupuesto del gobierno y volver a los niveles de 2023. Eso sería un rebote, porque desde 2011 que nunca tuviste crecimiento real, hubo caída y recuperaciones para volver al mismo nivel. Obviamente que los promedios esconden diferencias entre sectores que crecen más y otros menos”, mencionó la directora de Eco Go.

Por otro lado, Dall Progetto calificó al programa del gobierno como “una propuesta de shock controlado, con devaluación controlada y con una mega recesión” para que el Banco Central pueda recomponer su balance. El problema, indicó, es que desde el segundo semestre la autoridad monetaria dejó de comprar dólares en el mercado.

La economista alertó que el esquema actual será difícil de sostener mientras que el 20% del ingreso de divisas por exportaciones sean canalizados a través del dólar blend o exportador, el tipo de cambio se siga atrasando en términos reales, la tasa se mantenga por debajo de la inflación pero arriba de la devaluación y las reservas se mantengan en terreno negativo.

En el marco del Somos Industria, Dal Poggetto también se expresó sobre los posibles escenarios de apertura comercial: “Hoy no están los dólares para que haya un boom de importaciones, pero sí están abriendo lentamente la economía y bajando aranceles, mientras el BCRA no acumula reservas”.

“Lo cierto es que hay dos visiones antagónicas. El mercado local le cree al ministro Caputo, número más o número menos, de que va a continuar el carry, va a bajar la inflación y las tasas van a converger. Afuera están mirando que el BCRA no tiene los dólares para sostener el esquema cambiario tal como está”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno cambie su política económica, dijo: “Milei parece que va a chocar, pero gira a tiempo. La dolarización fue un buen ejemplo, y el más reciente es el giro con lo de China. Pero a veces no gira; y el mejor ejemplo es la limpieza del Banco Central, que tal cual como la hicieron fue un chiste, porque el stock es el mismo y el crecimiento de la deuda va al 2% por mes, mientras que la dependencia del cepo sigue siendo la misma”.

“En este contexto macroeconómico no hay ningún margen para salir del cepo porque aún no están los dólares”, sostuvo la economista sobre el margen que tiene el Gobierno para levantar las restricciones de acceso a divisas en el corto plazo.

FUENTE:INFOBAE