La marcha universitaria en Tucumán contra los recortes de Milei a la educación

“La educación no se negocia”, “Perón nos dio la fábrica de sueños a todos”, “¡Basta de recortar en Educación! Es un derecho, no un privilegio”, “No somos la casta, somos pibes con sueños”, “Si no hay educación para el Pueblo, no hay paz para el Gobierno”, “La educación es la mejor inversión”, “Villero y universitario, el terror de los libertarios”, “Un Pueblo leído, jamás es sometido”, “No al veto, todos a la calle”. Las imágenes y los mensajes de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública se replican en las calles de Tucumán.

Así comenzó la movilización desde el Rectorado de la UNT con destino a la Plaza Independencia: “Es una burla lo del Senado, es la segunda vez que venimos a marchar. La universidad pública es un derecho. Si nos cortan este derecho, ¿qué queda para el futuro?”, se pregunta un estudiante de Historia. “Es la mejor forma de ascender socialmente y de tener la verdadera libertad de elegir para dónde queremos ir”, agrega un compañero

“Soy no docente y estoy debajo de la línea de la pobreza. No llego a fin de mes. Pero no es solo salarial sino la posibilidad de movilidad social para el pueblo argentino. Para mí la universidad es todo: estudié y trabajo en la facultad. Hace 20 años que estoy en la universiad. Es lo que quiero para mis hijos: una universidad para todos”, expresó Pablo, trabajador de Filosofía y Letras.

“Estoy para defender la universdidad. Es la posibilidad real de tener una movilidad social ascendente. La universidad es mi lugar de trabajo. Según este Gobierno, podría ser un estudiante fantasma, pero no lo soy. Se nos ataca porque es el discurso que sostiene este Gobierno para deslegitimarnos”, indicó Lisa, también trabajadora no docente de Filosofía y Letras.

La marcha se desarrolla sin incidentes y con una marcada presencia de jóvenes estudiantes secundarios, profesores, no docentes, madres y padres que coinciden: “En la lucha por una educación pública y gratuita para mis hijos”.

