Un asesino y dos violadores : La lista universitaria de Milei que presentó en la Universidad Nacional del Sur (UNS)

El partido de Javier Milei se vio vuelto en un escándalo de grandes magnitudes. Eligieron dos asesinos y un violador para una lista universitaria.

La Libertad Avanza (LLA) no para de sumar escándalos; pero esta vez el alboroto se generó a raíz de una lista universitaria del partido de Javier Milei que estaba integrada por personas con un pasado judicial y penal bastante oscuro.

En las últimas horas trascendió que dos violadores y un asesino integraban la nómina de candidatos de La Libertad Avanza para la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Sur (UNS), lo que generó repudio y escándalo ni bien se filtró la información.

Tras el rechazo e indignación que circuló en redes sociales y que dejaba mal parado al partido violeta y al presidente Milei, la armadora del espacio se comunicó con los representantes de La Libertad Avanza en Bahía Blanca y dejó su cargo de “armadora” de las listas. Además, en simultáneo y para tratar de apaciguar las críticas, informaron que darán de baja las candidaturas cuestionadas.

Quiénes conformaban la lista de Milei

En concreto, los candidatos libertarios cuestionados, y ahora bajados de la lista, tienen antecedentes que horrorizaron a la historia penal argentina.

El primer tiene que ver con la persona que encabezaba la lista y es el de Mauro Schechtel, conocido también como “el monstruo de Dorrego”. Se trata de un hombre que fue condenado a 40 años de prisión por violar a una nena y prenderla fuego en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Según datos oficiales, la condena, la más alta de la historia judicial bahiense para esta clase de delitos, fue impuesta por los jueces que en la sentencia leyeron como los peritos consideraban a Schechtel, “un sádico” que representa “un alto riesgo para la sociedad”. El segundo de la lista libertaria lo ocupaba un violador condenado por la Justicia. Se trata del exjugador de Independiente Alexis Zárate que está preso en el penal de Saavedra, cerca de Bahía Blanca. El exfutbolista fue alojado en esa cárcel en 2020, luego de que quedara firme la condena a siete (7) años y medio de prisión por abuso sexual. Tras las rejas empezó a estudiar Derecho y se sumó a las listas libertarias. Luego del escándalo Zárate no formará parte de la lista. Por último, el tercero de los casos cuestionados es el de Ruben Angelosante, aunque hasta el momento no queda claro si él seguirá o no siendo parte de la lista universitaria libertaria. Su nombre quedó escrito en las páginas judiciales bahienses por el doble crimen de padre e hijo en la localidad bonaerense de Juan A. Pradere, un lugar de poco más de 500 habitantes donde en 2017 y tras acusar a sus vecinos del campo de haberle robado un chancho, los asesinó a balazos. El doble crimen se dirimió en un juicio público donde 10 de los 12 jurados civiles lo encontraron culpable. Aunque apeló por tecnicismos, la Suprema Corte convalidó la pena a 38 años de cárcel.

Renuncia y pedido de disculpas

En medio de todo el escándalo, la responsable de armar las listas renunció y pidió disculpas. Se trata de Aldana Nungeser, que se dedica, entre otras cosas, a ser profesora voluntaria en la cárcel y alegó que su idea con el armado de listas libertarias era “darles un estímulo” a través de la candidatura de esos condenados. A su vez, el rector y la vicerrectora de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega y Andrea Castellano, emitieron un comunicado donde mostraron sorpresa e indignación por lo ocurrido y aseguraron que “si bien la institución procura garantizar el derecho a la educación, ello de ninguna manera significa consentir espacios representación y gobierno a personas cuya inhabilidad moral es evidente”. Además, en las últimas horas, desde la delegación bahiense de La Libertad Avanza (LLA) se emitió un comunicado en el que se indica que los condenados ya no son candidatos en la lista universitaria. En el texto, que lleva como firma Conducción Oscar Liberman, también se piden disculpas a quienes se hayan sentido afectados por lo ocurrido. “Ante los hechos de público conocimiento, desde La Libertad Avanza en Bahía Blanca queremos comunicar que las personas involucradas ya fueron expulsadas de la lista La Libertad UNS como candidatos”, reza el comunicado. “Dicho esto, estas personas, sus actos criminales repudiables, y su inclusión en las listas NO representan bajo ningún concepto los ideales fundamentales de nuestro partido. En cuanto a la participación y responsables de su inclusión en las listas, se tomarán las medidas que la gravedad del caso amerita. Por último, se envían las disculpas a quienes se hayan sentido afectados por los sucesos del día de la fecha”, concluye el texto.

FUENTE:URGENTE24