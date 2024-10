Coca-Cola es la empresa más contaminante del mundo

Cada año, las empresas producen más de 400 millones de toneladas métricas de plástico. Parte de ese material se vierte en vías fluviales o playas, obstruyendo cursos de agua o flotando en enormes remolinos en el océano. Parte se descompone en diminutos microplásticos o nanoplásticos que flotan en el aire y penetran en los pulmones, la sangre y los órganos humanos.

A veces es difícil saber qué empresas están detrás de todo este plástico, pero ahora los científicos han identificado algunas de las que más contribuyen.

Un nuevo estudio publicado el miércoles 24 de abril de 2024 en la revista Science Advances señaló algunas de las principales marcas responsables de la contaminación por plástico en seis continentes. Los investigadores, que utilizaron un equipo de más de 100.000 voluntarios para catalogar más de 1,8 millones de residuos plásticos, descubrieron que 56 empresas eran responsables de más del 50% de los residuos plásticos de marca en todo el mundo.

El mayor contribuyente fue Coca-Cola, responsable del 11% de la contaminación por plásticos de marca en todo el mundo.

“Es un esfuerzo hercúleo el que tenemos que hacer”, afirma Win Cowger, director de investigación del Instituto Moore de Investigación sobre la Contaminación por Plásticos y autor principal del estudio. “No hay soluciones fáciles”.

Para obtener los datos, miles de voluntarios de todo el mundo realizaron “auditorías” de plásticos, en las que rastrearon playas, parques, ríos y otros lugares en busca de residuos plásticos. Los voluntarios examinaban cada residuo y anotaban las marcas visibles. El grupo Break Free From Plastic organizó 1.576 recogidas de auditorías entre 2018 y 2022.

De más de 1,8 millones de piezas de plástico encuestadas, cerca de 910.000 tenían marcas visibles. (Los plásticos pueden perder sus diseños de marca a través de la exposición a la luz solar y el clima). Y de esos cientos de miles de piezas de plástico, las principales empresas responsables fueron Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone.

En un correo electrónico, un portavoz de Coca-Cola Company se refirió a la estrategia de la empresa “Un mundo sin residuos”, señalando que su objetivo es “conseguir que el 100% de nuestros envases sean reciclables en todo el mundo para 2025 y utilizar al menos un 50% de material reciclado en nuestros envases para 2030?. “… Sabemos que hay que hacer más y que no podemos alcanzar nuestros objetivos solos”.

Nestlé señaló en un correo electrónico que la empresa pretende reducir en un tercio el uso de plástico nuevo e incorporar más contenido reciclado a sus envases. PepsiCo declinó hacer comentarios, y Danone no respondió a una solicitud.

Los investigadores también descubrieron que existe una relación directa entre la producción de plástico de una empresa y la cantidad de residuos plásticos de marca que se encuentran en el medio ambiente. Si una empresa como PepsiCo producía el 1% de la masa mundial de plástico, por ejemplo, esa empresa era responsable de aproximadamente el 1% de los residuos encontrados en la auditoría. Si una empresa producía el 0,1% de la masa mundial de plástico, era responsable del 0,1% de los residuos.

Para los investigadores, esto significa que el reciclaje y la gestión de residuos por sí solos no bastan para resolver el problema del plástico. “Y lo que estamos viendo es que no son realmente eficaces”, afirma Neil Tangri, director científico y político de la Alianza Mundial por Alternativas a la Incineración y otro de los autores del estudio. “Es mi peor pesadilla”, afirma Cowger. “Significa que para resolver el problema de la contaminación por plásticos, tenemos que cambiar en gran medida nuestra forma de actuar como sociedad”.

Los líderes y negociadores mundiales se reúnen esta semana en Ottawa para negociar un tratado mundial sobre los plásticos. Muchos grupos ecologistas y países buscan un acuerdo que incluya la reducción de la producción de plástico, un objetivo al que se han resistido los negociadores estadounidenses.

Los grupos industriales y las empresas afirman que los “plásticos circulares”, el reciclaje avanzado y la gestión de residuos pueden resolver el problema sin límites de producción.

“Nuestros miembros están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructuras para aumentar el suministro de plásticos circulares, de modo que se evite que los plásticos usados lleguen al medio ambiente como residuos, a los vertederos o mediante incineración, y en su lugar se conviertan en nuevos plásticos”, declaró Benny Mermans, presidente del Consejo Mundial de Plásticos, en un comunicado previo a las conversaciones.

Los grupos de la industria plástica también han argumentado que los plásticos contribuyen a impulsar la economía mundial. Según un estudio encargado por un grupo de la industria, los límites a la producción afectarían de forma desproporcionada a las personas con rentas bajas.

Los investigadores afirman que aspectos como el reciclaje avanzado y la economía circular pueden tener cabida en el futuro, pero también lo tiene ralentizar realmente el ritmo al que se fabrica el plástico. “Sabemos lo que funciona: fabricar menos plástico y utilizar menos plástico”, dijo Tangri.

Los plásticos, que se fabrican a partir de combustibles fósiles, han contribuido a impulsar la industria de los combustibles fósiles incluso cuando las políticas climáticas apuntan a la producción de petróleo y gas. Según la Agencia Internacional de la Energía, el plástico representará la mitad del crecimiento de la demanda de petróleo a mediados de siglo.

Al mismo tiempo, los científicos se apresuran a comprender las consecuencias de los diminutos trozos de plástico que pueden penetrar en el cuerpo y los órganos. Aunque se han encontrado microplásticos en muchos sistemas del cuerpo, sus efectos sobre la salud humana aún no están claros.

Los científicos afirman que, si no se pone freno a su producción, los plásticos seguirán acumulándose en el medio ambiente y en el cuerpo humano. “Ha sido el statu quo durante mucho tiempo. Y es evidente que no funciona”.

fuente: The Washington Post