COLOMBIA: Petro es investigado por financiación ilegal y sospechas del narco

Gustavo Petro está siendo investigado por supuesta financiación ‘irregular’ en su campaña del 2022. Su hijo está preso por lavado desde hace un año. El líder denunció un plan de intento de Golpe para derrocarlo.

El jefe de Estado colombiano Gustavo Petro denunció que en Colombia están llevando a cabo un intento de Golpe de Estado por una investigación abierta en su contra.

Es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia decidió abrir una investigación y formular cargos contra Gustavo Petro, el gerente de campaña, la tesorera, los auditores y al movimiento político Colombia Humana por presuntas irregularidades en la campaña del 2022.

Abiertamente Gustavo Petro denunció este miércoles que comenzó un “golpe de Estado” en su contra tras conocer esta investigación abierta por parte del CNE.

Gustavo Petro: entre la espada y la pared por los narcos

El presidente del Consejo Nacional Electoral colombiano, César Lorduy, anunció la resolución abierta que considera que Gustavo Petro, como candidato en el 2022; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán al menos responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

El CNE sospecha de Petro y su séquito de campaña, porque habrían superado los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas o ilegales de financiación de su campaña.

Pero si bien el mismísimo Gustavo Petro alega que esto sería una artimaña para llevar a cabo un intento de Golpe en su contra, lo cierto es que en julio del 2023 su hijo fue apresado por lavado de activos y acusado de haber recibido plata “narco” para esa misma campaña, la del 2022.

En las últimas horas se supo que el caso de Petro sería llevado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el juez constitucional del presidente en donde históricamente los procesos contra los presidentes no avanzan. Mientras que el de Roa sería investigado por la Fiscalía General. Según el CNE, los aportes de la campaña 2022 de Gustavo Petro sobrepasaron en 5.355 millones de pesos (1,27 millones de dólares) los límites de financiación establecidos por la ley. Asimismo, hubieron pagos y aportes de dos sindicatos que no fueron registrados en la contabilidad de la campaña, así como los vuelos privados de una empresa de aviación. Alrededor de 3.700 millones de pesos (884.240 dólares) se gastaron violando los límites de financiación en la primera vuelta de la campaña, omitiendo pagos y hay aportes no registrados de los sindicatos de los trabajadores petroleros y de los profesores. “Otros 1.646 millones de pesos (unos 382.466 dólares) de exceso de gastos, incluyendo omisiones de pagos, se produjeron durante la segunda vuelta”, añadió el CNE.

Nuera e hijo presos por la campaña del 2022

La Fiscalía de Colombia formalizó en julio del 2023 la detención de Nicolás Petro Burgos, y su exesposa Daysuri Vásquez Castro, por recaudar fondos de narcotraficantes condenados durante la campaña presidencial de Petro de hace dos años. Pero ‘Petro junior’ no es sólo una oveja negra en la familia Petro, ya que el hermano del mandatario también está siendo investigado en otra causa judicial relacionada con el mundo narco.

Todo inició cuando la exnuera del presidente Day Vásquez, en una entrevista exclusiva para el diario Semana reveló que su exmarido, el hijo de Petro, recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti con una funcionaria oficialista, que dejó entrever que Petro recibió dinero narco para la campaña, tal como informó Urgente 24. La exnuera de Petro soltó que Nicolás se quedó con ese abultado dineral a escondidas de su padre y que unos 600 millones los recibió directamente del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro.

Vázquez también habló de otro financista narco, Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, relacionado con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros que le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

En relación al arresto de julio del 2023, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”, apoyó a su sobrino. “Independientemente de en qué términos se lleve a cabo el proceso, seguirá siendo mi sobrino, eso es inexorable, eso no se puede cambiar ni se quiere cambiar y le daremos todo nuestro apoyo pase lo que pase y suceda lo que suceda”, declaró el hermano de Petro en diálogo con Semana.

fuente:urgente24