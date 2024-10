Privatizaciones: el Gobierno de Milei comienza el proceso de concesión de hidroeléctricas y rutas

Aerolíneas Argentinas es otra de las empresas que el Gobierno del presidentne Milei busca quitarse de encima.

Este jueves 10, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial un decreto que establece las condiciones para iniciar el proceso de privatización de las cuatro principales centrales hidroeléctricas de la región del Comahue.

Estas centrales—Piedra del Águila, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados-Planicie Banderita—son fundamentales en la generación de energía eléctrica del país y representan un paso significativo en la estrategia de privatizaciones del Gobierno.

Corredores Viales S.A. también en la mira

Horas después del anuncio de las centrales hidroeléctricas, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que la empresa Corredores Viales S.A., encargada de más de 5.000 kilómetros de rutas en el país, también se sumará a este proceso de privatización.

Según Adorni, en los próximos días se publicará el llamado a licitación, permitiendo a los interesados acceder a los pliegos para competir por la operación de esta empresa.

El contexto político de las privatizaciones

Estos anuncios no son eventos aislados. La privatización de las centrales hidroeléctricas y de Corredores Viales S.A. surge de las discusiones en torno a la Ley de Bases y ha cobrado fuerza en las últimas semanas, especialmente con el caso de Aerolíneas Argentinas, cuyo proceso de privatización ya está en discusión en el Congreso de la Nación.

Reunión clave en el Congreso

El lunes, se llevó a cabo una reunión en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En este encuentro participaron el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y funcionarios del Ministerio de Transporte, junto a diputados de diversos bloques, como el PRO, La Libertad Avanza (LLA), la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Durante la reunión, el Gobierno presentó el estado de la aerolínea y sus intenciones de desguazarla o venderla en su totalidad, aunque no ofreció un plan detallado para llevar a cabo esta acción.

Según Infobae, un diputado de la oposición que asistió al encuentro resumió la situación: “Respondieron preguntas, pero no aportaron nueva información; el problema es que no saben gestionar”.

Desafíos para la privatización

El polémico diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, se mostró reticente a apoyar la privatización, sugiriendo que un modelo similar al de YPF podría ser más viable. Sin embargo, la oposición dejó claro que no hay suficientes votos para avanzar.

Hubo promesas de intercambiar información y discutir sobre modelos de gestión privada y el ingreso de capitales privados, pero también se reiteró la necesidad de conformar una Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizadas.

Comisión de Seguimiento y el futuro de las privatizaciones

La Comisión Bicameral es fundamental para supervisar las empresas que están en proceso de privatización, como Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

La lista de miembros ya está en la Cámara de Diputados, y las conversaciones han comenzado en el Senado.

El miércoles pasado, un almuerzo entre los líderes de bloques oficialistas y de la oposición se centró en la necesidad de esta comisión.

Sin su dictamen, el avance del Gobierno en sus intenciones privatizadoras sería extremadamente complicado. El oficialismo busca controlar la presidencia de la comisión, mientras que la oposición argumenta que debería ser su responsabilidad.

Un camino incierto hacia la privatización

A medida que se avanza en el proceso de privatización, la presión política y los desafíos de gestión seguirán siendo cruciales para el éxito de estas iniciativas.

fuente:laderechadiario