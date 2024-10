Matan a tiros a un profesor delante de sus alumnos (VIDEO)

Perú vive su peor crisis de seguridad. Un sicario fingió ser un repartidor, entró a un colegio y asesinó a balazos a un profesor .

En Perú desde el 28/09 rige el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao para enfrentar la peor crisis de seguridad en medio de los paros de transportistas ante la ola de extorsiones y atentados por parte de organizaciones criminales.

Sin embargo, los casos de extorsión y sicariato siguen vigentes y los altos índices de criminalidad que azota la capital no bajan.

El reciente asesinato de un profesor frente a sus alumnos en Ate es símbolo del desborde criminal que ya ejerce un control territorial en varias zonas del Perú, principalmente en la costa y la capital.

Según El Comercio, el lunes (14/10) un sicario fingió ser un repartidor para entrar al colegio Julio C. Tello, y asesinar a balazos al profesor Julio César Pacheco Pimentel.

Las cámaras de seguridad capturaron el momento en que el atacante, con una caja en las manos para simular una entrega, se acercó al docente, rodeado de sus alumnos y le disparó. Luego, huyó rápidamente en una motocicleta conducida por un cómplice.

De acuerdo con Canal N, “el delincuente atacó al profesor justo cuando este se dirigía a las afueras del centro educativo para un ensayo programado con sus estudiantes como parte de una actividad escolar. En ese instante, un individuo se presentó como repartidor, mencionó el nombre completo del profesor y, al reconocerlo, le disparó”. La Policía Nacional del Perú (PNP) no descartó un ajuste de cuentas. “Este es un colegio. ¿Qué seguridad nos están dando si es un colegio? Hoy fue un profesor; mañana, ¿qué va a ser? ¿Mi hija? ¿O los hijos de los demás? Estamos dentro del colegio. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el serenazgo? Ellos tienen que venir; ellos tienen que estar aquí”, recriminó una de las madres de familia en el lugar. En ese sentido, los padres de los alumnos traumatizados exigieron justicia y más seguridad en la zona.

Crisis en Perú

Desde que se oficializó el estado de emergencia, la ciudad de Ate registró 4 asesinatos a sueldo en su distrito. La noche del último lunes, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas luego de que un criminal disparara contra el chófer y la cobradora de una unidad de transporte público. Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el jueves 10 de octubre se habían registrado 1.493 homicidios en todo el país, superando de esta forma las cifras de todo el año 2023, cuando se registraron 1.431 muertes de este tipo. Hasta ahora la declaración de emergencia en los distritos más violentos no ha evitado que los criminales mantengan sus actividades. Expertos han sostenido en diversos medios locales, que ninguno de los estados de emergencia de años anteriores o la presencia de militares en las calles lograron reducir el porcentaje de delito y porcentaje de víctimas por sicariato, extorsión y secuestros. Sin embargo, el titular del Ministerio del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que el estado de emergencia está funcionando y tiene resultados frente a la criminalidad. “El fin de semana ha habido más de 1000 detenidos, también hemos ingresado a los 68 penales del país, adicionalmente hemos capturado más de 3 organizaciones criminales. No podemos decir que, por un hecho que ha acontecido ahora, no existen más resultados”.

Si bien la presidenta Dina Boluarte, anunció que ha incrementado la presencia policial y los patrullajes en zonas estratégicas, es criticada por desconocer el modus operandi del crimen organizado y de tomar medidas reactivas en lugar de preventivas. El exministro del Interior, Carlos Basombrío, advirtió que Perú está afrontando la peor crisis de seguridad y que nunca antes se llegó a ver niveles tan graves del alcance del crimen organizado “Los estados de emergencia, medidas políticas para parecer que se está haciendo algo importante, ya han fracasado en los años previos y van a volver a fracasar, lamentablemente. Son palos de ciego. Es hacerle creer a la gente que con esos estados de emergencia se consigue resultados que son mucho más complejos, que requieren un trabajo mucho más serio y que lamentablemente van a tomar más tiempo. Insisto son palos de ciego”. Muchos detractores del gobierno, también citaron una reciente ley promulgada por el congreso que redefine el término organización criminal y cambia protocolos de allanamientos y favorece al crimen organizado y se opone a acuerdos internacionales. Entre los cambios más polémicos “está la obligación de realizar allanamientos judiciales sólo con la presencia del investigado y su abogado” y el aumento del umbral de “pena necesaria para considerar a un grupo como organización criminal, de cuatro a seis años de cárcel”. Dina Boluarte pareciera estar estar más enfocada en eludir las investigaciones por los graves y amplios casos de corrupción en su contra que en brindar protección a la ciudadanía. El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, en diálogo con Infobae, consideró que el estado de emergencia no es efectivo ya que no implica un control total del territorio. “La estrategia operativa en un estado de emergencia tendría que estar orientada al tema del allanamiento y del rastrillaje de zonas consideradas rojas por parte de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. El estado de emergencia, como se ha planteado en el Perú, ahora y el año pasado, solo permite a las FF. AA. apoyar a la Policía en la custodia de activos críticos”.

fuente:urgente24

#LoÚltimo 🚨

Momento exacto del asesinato de profesor en colegio de Ate. Todo ocurrió delante de sus alumnos. El sicario se hizo pasar por un notificador judicial. La policía sospecha que se trataría de un tema de tráfico de terrenos. En el Perú ya no se vive, aquí se sobrevive🧵 pic.twitter.com/5FxOc2CL7j — Patrick Valentin (@PatrickVTorres) October 15, 2024