Tendencia: Javier Milei tiene menor aprobación que cualquiera de los gobernadores

Javier Milei tiene un problema para el electoral 2025: tiene menor aprobación que todos los gobernadores, según la encuesta de Zuban Córdoba.

La 1ra. parte de la encuesta más reciente de Zuban Córdoba ya era conocida por un anticipo de Gustavo Córdoba: el abrumador respaldo del universo consultado a la universidad pública y su rechazo al veto del presidente Javier Milei, al menos tal como lo ha presentado la propia La Libertad Avanza gobernante. La novedad ahora se refiere a una interesante compulsa, gobernador por gobernador vs. Javier Milei.

Sorprende que Javier Milei no es más popular que ninguno de los gobernadores en el territorio de ese gobernador. El tema no es menor porque 2025 es un año de renovación legislativa, o sea que importa la percepción de los electores en cada provincia. Hasta ahora la estrategia de La Libertad Avanza siempre fue presentar un Javier Milei nacional que arrastrara los territorios federales. Pero, al parecer, esto tiene una difícil implementación, al menos por ahora.

Es notable la diferencia de Axel Kicillof sobre Javier Milei en el territorio bonaerense.

fuente:URGENTE24