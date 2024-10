El presidente se refirió a Pichetto como “rastrero” y “repugnante” y dijo que le gustaría “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro”.

Javier Milei se diferenció de Victoria Villarruel luego de que la vicepresidenta se sacara una foto con Isabel Perón y la homenajeara con un busto en el Senado.

“Yo no lo hubiera hecho”, dijo Milei en una entrevista con TN. “Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, dijo el presidente.

“Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”, dijo.

“Pero, de nuevo, no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”, dijo.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al veto al financiamiento de las universidades y señaló que “es muy interesante el tema de los estudiantes” porque “las universidades es lo que se considera en la Argentina una vaca sagrada”.

“Los políticos utilizan estas causas nobles para esconder los robos. Lo mismo hicieron con los planes sociales. Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90-10. Hoy ese número es 50-40. La imagen de las universidades cayó 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata eso. Acá no está en juego ni la universidad pública ni el arancelamiento. Lo único que queremos hacer nosotros es auditarlas. ¿Cuál es el problema? Los que roban no quieren. Entonces los políticos empiezan con discusiones mentirosas”, dijo.

En ese marco, apuntó contra el diputado Miguel Pichetto. “La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto. Él dijo ‘Milei cree que gana con el veto, pero pierde’. Él piensa en términos de la vieja política, en términos populistas”, dijo.

“No por nada fue el jefe de la bancada del kirchnerismo el jefe de la banca del kirchnerismo en el Senado durante bastante tiempo. Piensa en la toma de decisiones mirando las encuestas”, cuestionó Milei.

fuente:lapoliticaonline