El gobierno de milei con una ley buscara que el estado deje de financiar a los partidos políticos

El Gobierno prevé sacar el financiamiento del Estado a los partidos políticos, iría hacia el modelo de EE.UU.

El Gobierno del presidente Javier Milei tiene avanzado llevar al Congreso “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, la novedad que lleva varios días dando vueltas, nunca tomó volumen suficiente para abrir el debate. De acuerdo con información que maneja el medio electrónico Ámbito, la gestión oficial se muestra optimista por los resultados.

El modelo que aplica los USA se funda en aportes de adherentes con los que mantendrían la estructura partidaria.

Siempre de acuerdo con la información que maneja Liliana Franco en Ámbito en el entorno presidencial, se entiende como paso necesario “para hacer transparentes los gastos de la política” en línea con “la batalla contra las castas que llevamos adelante”. Resaltan.

Queda saber si es viable semejante cambio que hasta en los mejores momentos de gobiernos pasados nunca prosperó. Por otro lado, se terminaría una caja política siempre bienvenida entre los beneficiarios.

El medio porteño resalta que el avance de la idea estará en línea con un cambio de destino, saldría de los partidos y entraría en la cuenta universidades.

Como en los Estados Unidos

La opción frente a la ausencia estatal correría por cuenta de privados que quienes girarían fondos de manera directa y no encubierta bajo conceptos de dudosa objetividad. Veríamos donaciones o aportes acotados por la normativa del caso.

Restricciones

Entre otras restricciones, no podrán recibir contribuciones o donaciones anónimas, de entidades nacionales, provinciales, binacionales, multilaterales, municipales, entre otras. Tampoco fondos de permisionarios, empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación, provincias, municipios o la Ciudad de Buenos Aires.

Formas legales

La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública en la que quedan registrados todos los aportes en blanco. Sin embargo, especialistas advierten que en la práctica buena parte de los gastos de campaña provienen de aportes informales, tanto en dinero como en especies (como prestar un estadio para un acto, por ejemplo), que no figuran en los informes que se rinden ante la Justicia electoral.

fuente:urgente24