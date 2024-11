Control ideologico y cierre de embajadas: son las primeras medidas del Canciller Werthein

El flamante canciller seguirá con una iniciativa que ya venía analizando su antecesora, Diana Mondino, para reducir gastos diplomáticos. Las autoridades nacionales señalan que un embajador cobra, en promedio, 20 mil dólares.

Tambien el nuevo canciller llegó con la orden de hacer una purga en el cuerpo diplomático. Por orden de Milei se ordeno “una auditoría del personal de carrera con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas de la libertad”. Si bien todavía no hay claridad sobre cómo se hará el “rastrillaje ideológico” -y cuáles son sus implicancias legales- en Balcarce 50 (dirección de la Casa Rosada) comenzaron a bajar las primeras instrucciones.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, Werthein avanzará en los próximos días en, por un lado, el cierre de todas aquellas embajadas y consulados ubicados en los países con los que el Estado no tenga un fuerte vínculo comercial.

Todavía, sin embargo, no está definida la lista de los edificios que serán dados de baja y en la Casa Rosada insisten en que la misma será definida por el nuevo canciller una vez que asuma sus funciones.

Además, Werthein aplicaría la “motosierra” al Servicio Exterior. Como principal argumento, la cúpula libertaria señala que, en la actualidad, “los embajadores cobran entre 15 y 20 mil dólares por mes, por lo que cada uno de ellos tiene un sueldo promedio de 20 mil dólares”, a pesar de que, a su entender, varios de ellos son prescindibles. Se trata de una disposición que tiene como referencia el régimen de Naciones Unidas en Nueva York, con el que se calcula un estimado de costo de vida en el exterior.

De hecho, otra de las medidas que se tomarían a la brevedad, y que saldrá por Decreto, es una reforma completa del sistema diplomático, que incluirá limitaciones en los gastos que los enviados pueden hacer en concepto de viajes, por ejemplo, además de una reducción salarial.

“Hoy me reuní con un diplomático de carrera italiano y le conté esta idea que tenemos en mente. Me dijo que está muy bien, pero que lo único que no vamos a poder hacer es meternos con lo que ganan los embajadores. Bueno, lo mismo decían de los piquetes. Vamos a ver si no lo podemos hacer”, advirtió un funcionario nacional.

Nuevos nombres y diseño de la Cancillería

Por otra parte, Werthein ya tiene definido pedirle la renuncia a prácticamente todos los secretarios y subsecretarios designados por Mondino. Entre ellos, sobresalen Marcelo Cima, de Relaciones Económicas Internacionales; Paola Di Chiaro, del área Malvinas, y el de Coordinación y Planificación, Ernesto Gaspari.

Asimismo, busca desplazar también a los subsecretarios de Asuntos Latinoamericanos, Mariano Vergara; de Política Exterior, Marcia Levaggi, de Negociaciones Económicas Internacionales, Gabriel Martínez, y de Promoción de Exportaciones, Ramiro Velloso.

El único que quedaría vigente, entonces, sería el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano al Vaticano y hombre de confianza tanto del asesor presidencial Santiago Caputo como de Karina Milei.

Tal como precisó este medio, el flamante jefe de la diplomacia argentina estuvo ayer en la Residencia Presidencial de Olivos, reunido con Javier Milei. El Presidente lo convocó para deliberar sobre el armado de la nueva Cancillería, tras la salida brusca de Mondino, y repasar las prioridades del frente externo.

fuente:infobae