JUBILACION: La importancia de armar un fondo de retiro y cómo empezar

La jubilación actual de ANSES ofrece una cobertura limitada que, en la mayoría de los casos, no es suficiente para mantener el estilo de vida deseado.

El envejecimiento de la población, los cambios en los sistemas de pensiones y la volatilidad de los mercados hacen que depender únicamente de los ingresos regulares, o incluso de la jubilación de ANSES, sea insuficiente para mantener un estilo de vida confortable durante el retiro.

Por eso, cada vez más personas están optando por crear sus propios fondos de retiro, que les permitan una mayor tranquilidad financiera en el futuro.

Un fondo de retiro, también conocido como fondo de pensión privado, es una herramienta financiera diseñada específicamente para garantizar ingresos durante la jubilación.Este fondo se compone de una serie de ahorros e inversiones que, gestionados de manera inteligente, pueden generar los recursos necesarios para cubrir gastos y mantener un nivel de vida adecuado en los años post-laborales.

En argentina, los fondos de retiro (o jubilaciones) están en manos del Estado, y son administrados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y se financia con aportes obligatorios del trabajador y del empleador. Este régimen establece una jubilación mínima garantizada por el Estado para aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

En cuanto a los requisitos, la ANSES requiere tener 30 años de aportes y haber cumplido la edad de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres para poder jubilarte.

Si sos empleado, cada vez que cobras tu sueldo te descuentan una parte en concepto de “aportes” para tu jubilación, los cuales son de carácter obligatorio por ley. Y, si sos monotributista, el canon mensual que pagas incluye el aporte jubilatorio obligatorio. Los sistemas previsionales (jubilaciones) del mundo están atravesando una crisis sin precedentes. La cantidad de personas que reciben haberes jubilatorios aumenta mucho más rápido que la cantidad de personas que aportan, las que hoy trabajan se jubilan cada vez más temprano, y la mejora de la calidad de vida hace que todos vivan más años en promedio.

Por qué es importante tener un fondo de retiro

Asegurá la independencia financiera: uno de los mayores beneficios de contar con un fondo de retiro es que garantiza tu independencia financiera en el futuro. Sin este respaldo económico, muchas personas se ven obligadas a depender de familiares o del estado, lo cual puede limitar su libertad de acción y decisión. Un fondo de retiro bien gestionado puede darte la libertad de disfrutar tu jubilación sin preocupaciones económicas, permitiéndote decidir cómo y dónde vivir, y en qué actividades invertir tu tiempo.

Protegé contra la inflación: la inflación es un enemigo silencioso del poder adquisitivo. Con el paso de los años, el costo de vida aumenta, y lo que hoy parece suficiente para vivir bien, podría no serlo en el futuro. Al invertir en un fondo de retiro, tus ahorros no solo se acumulan, sino que también tienen la posibilidad de crecer y compensar los efectos de la inflación. A través de estrategias de inversión adecuadas, como la diversificación de activos, puedes mitigar los riesgos inflacionarios.

Flexibilidad y control: a diferencia de los sistemas tradicionales de pensión, que suelen tener reglas estrictas sobre cuándo y cómo podés acceder a tus fondos, un fondo de retiro privado te da mayor control y flexibilidad. Podés personalizar tu plan de acuerdo a tus necesidades, ajustando los aportes y seleccionando las inversiones que mejor se adapten a tus objetivos. Esta flexibilidad también te permite adaptarte a cambios en tu vida personal o laboral.

Complemento a la jubilación de ANSES: en muchos países, incluido Argentina, la jubilación tradicional ofrece una cobertura limitada que, en la mayoría de los casos, no es suficiente para mantener el estilo de vida deseado. Los sistemas de pensión estatales enfrentan desafíos importantes, como la sostenibilidad a largo plazo, debido al envejecimiento de la población y la menor tasa de natalidad. Por lo tanto, un fondo de retiro privado se presenta como un complemento indispensable para aquellos que buscan evitar una caída drástica en sus ingresos al dejar de trabajar.

Cómo arrancar mi propio fondo de retiro

Lo importante no es empezar con mucho dinero, si no invertir sumas pequeñas todos los meses.

Elegí una edad de retiro real. Lo usual es entre los 55 y 70 años.

Tomatelo enserio, elegí un monto mensual de inversión cumplible, que no te complique la existencia, sumalo a tu presupuesto mensual, y comprometete.

A largo plazo, tus aportes generarán el efecto “bola de nieve” gracias a la magia del interés compuesto, haciendo que tu dinero crezca a un ritmo increíble.

A largo plazo, la renta variable es el producto financiero que mejor rendimiento otorga. Por eso se recomienda empezar invirtiendo 100% en acciones, e ir rotando a productos más conservadores a medida que se acerca el momento de la jubilación.

¿Qué rentabilidad tiene un fondo de retiro?

La rentabilidad es variable, y depende del desempeño de las acciones que componen la cartera. Por eso, para realizar las estimaciones futuras, utilizamos como referencia el rendimiento histórico (últimos 70 años) de la bolsa de Estados Unidos, que es aproximadamente del 11% en dolares anual.

¿Las estimaciones de rentabilidad de la plataforma me aseguran esos resultados?

Las estimaciones de la plataforma son proyecciones realizadas en base a datos históricos y proyecciones futuras que nuestros analistas consideran confiables, pero de ninguna manera aseguran una rentabilidad a futuro.

Situación del sistema jubilatorio argentino

En Argentina tenemos un sistema jubilatorio solidario, ¿esto que significa? Significa que es solidario entre generaciones, es decir que los trabajadores actuales aportan a un fondo para pagar las jubilaciones actuales, no es que tus aporten son para pagar tu jubilación futura, sino que esa plata va destinada a otra persona. Quiere decir que nosotros pagamos las jubilaciones de nuestros abuelos y que nuestros nietos van a pagar nuestra jubilación ¿Pero esto es sostenible? Actualmente el sistema de pensiones en argentina está pasando por un momento de turbulencia. Algunos expertos en el tema dicen que la solución seria o duplicar los aportantes o que los aportes individuales aumenten en un 26%, lo cual ninguna de las dos es posible. Es decir, hay un desequilibrio muy grande entre la cantidad de personas que aportan al sistema, y las que reciben dinero de él. Armar un fondo de retiro es una de las decisiones financieras más importantes para garantizar tu bienestar futuro. No se trata solo de acumular ahorros, sino de planificar de manera inteligente para que puedas disfrutar de una jubilación sin preocupaciones.

