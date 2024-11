Fue a orinar a un árbol, lo picaron las avispas mas de 150 veces y esta grave

Un suceso increíble tuvo lugar este sábado al mediodía en Casiano Casas y Washington, zona norte de Rosario, cuando un hombre recibió múltiples picaduras de avispas y terminó internado.

De acuerdo a la información que pudo recabar el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, la víctima, un hombre de 56 años, se acercó a orinar en un árbol y de allí salieron los insectos, que le ocasionaron más de 150 picaduras.

Lucas, de la gomería de la esquina del lugar, contó “Intenté acercarme, pero las avispas, las picaduras fueron muy dolorosas. No me imagino el dolor que sintió este muchacho. Eran todas avispas, no se le veía la piel de la cantidad que tenía. Pensé que había muerto, se dejó de mover”.

El hombre que fue picado por las avispas está internado en terapia intensiva en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, a donde ingresó con un cuadro grave. Actualmente permanece estable.