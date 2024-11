EE.UU: 7 cosas que Trump dice que hará como presidente

Donald Trump está listo para regresar a la Casa Blanca, tras haber prometido actuar en cuestiones como la migración, la economía y la guerra en Ucrania.

Es probable que el presidente electo de Estados Unidos goce de un amplio apoyo para su agenda política en el Congreso, luego de que el Partido Republicano recuperara el control del Senado en las elecciones del pasado 5 de noviembre.

En su discurso de victoria, Trump prometió que “gobernaría bajo un simple lema: promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestras promesas”.

Sin embargo, en algunos casos, ha dado pocos detalles sobre cómo podría lograr sus objetivos.

Al ser consultado en 2023 por Fox News sobre si abusaría de su poder o atacaría a sus oponentes políticos, respondió que no, “salvo el primer día”.

“No, no, no, aparte del primer día. Vamos a cerrar la frontera, y vamos a perforar, perforar, perforar. Después de eso, no soy un dictador”.

1) Deportar a migrantes indocumentados

Durante su campaña, Trump prometió la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos.

Asimismo, se comprometió a completar la construcción del muro en la frontera con México, la que se inició durante su primera presidencia.

El número de cruces en la frontera sur de EE. UU. alcanzó niveles récord a finales del año pasado durante la administración Biden-Harris, antes de caer en 2024.

Los expertos han dicho a la BBC que las deportaciones a la escala prometida por Trump enfrentarían enormes desafíos legales y logísticos, y podrían frenar el crecimiento económico.

2) Medidas económicas, fiscales y arancelarias

Los datos de las encuestas a la salida de los centros de votación sugieren que la economía fue un tema clave para los votantes.

Trump ha prometido “terminar con la inflación”, que alcanzó niveles elevados durante la presidencia de Joe Biden antes de caer nuevamente.

Sin embargo, el poder de un presidente para influir directamente en los precios es limitado.

Trump también ha comprometido recortes fiscales generales, extendiendo su reforma de 2017.

Ha propuesto hacer que las propinas no estén sujetas a impuestos, además de abolir los impuestos sobre los pagos de seguridad social y reducir el impuesto a las corporaciones.

Por otro lado, ha prometido nuevos aranceles de al menos un 10% sobre la mayoría de los productos extranjeros, con el objetivo de reducir el déficit comercial.

Además, Trump ha dicho que las importaciones desde China podrían enfrentar tarifas arancelarias adicionales del 60%.

Algunos economistas han advertido que tales medidas podrían aumentar los precios para la gente común.

3) Recortar las regulaciones climáticas

Durante su primera presidencia, Trump redujo cientos de protecciones ambientales y convirtió a Estados Unidos en la primera nación en retirarse del tratado climático de París.

Esta vez ha vuelto a comprometer recortar regulaciones, particularmente como una forma de ayudar a la industria automotriz estadounidense.

Trump ha atacado constantemente a los vehículos eléctricos, prometiendo revertir los objetivos de Biden por fomentar el cambio a autos más limpios.

Trump ha prometido que eleverá la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos, asegurando que “cavaremos, cavaremos, cavaremos” desde el primer día, en favor de fuentes de energía renovable como la energía eólica.

Además, quiere abrir áreas como la región ártica para la perforación de petróleo, lo que sostiene que reduciría los costos de energía, aunque los analistas son escépticos.

4) Terminar con la guerra en Ucrania

Trump ha criticado los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos en apoyo a Ucrania durante la guerra con Rusia y ha prometido terminar con el conflicto “en 24 horas”, mediante un acuerdo negociado.

El futuro mandatario no ha especificado en qué debería ceder cada una de las partes, mientras que los demócratas dicen que la medida podría alentar al líder ruso Vladimir Putin.

Trump quiere que EE.UU. se desvincule de los conflictos extranjeros en general. En cuanto a la guerra en Gaza, Trump se ha posicionando como un firme defensor de Israel, pero ha instado al aliado estadounidense a poner fin a su operación.

También ha comprometido acabar con la violencia relacionada en Líbano, pero no ha dado detalles sobre cómo lo haría.

5) No a la prohibición del aborto

En contra de los deseos de algunos de sus adeptos, Trump dijo durante el debate presidencial con Kamala Harris que él no firmaría una ley para prohibir el aborto a nivel nacional.

En 2022, el derecho constitucional protegido en todo el país fue revocado por la Corte Suprema, que contaba con una mayoría de jueces conservadores tras la primera presidencia del republicano.

Los derechos reproductivos se volvieron un tema clave en la campaña de Harris, y varios estados aprobaron medidas para proteger y expandir el derecho al aborto en el pasado martes en conjunto con los comicios presidenciales.

El mismo Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los estados deberían ser libres de decidir sus propias leyes en torno al aborto, pero ha tenido dificultades para encontrar un mensaje consistente al respecto.

6) Liberar a algunos manifestantes del 6 de enero

Trump ha dicho que “liberará” a algunos de los condenados por delitos durante el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el edificio en un intento por frustrar la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

Varias muertes se atribuyeron a la violencia que Trump fue acusado de incitar.

El presidente electo ha intentado minimizar la importancia del asalto y reconfigurar a los cientos de seguidores condenados como prisioneros políticos.

Continúa diciendo que muchos de ellos están “erróneamente encarcelados”, aunque ha reconocido que “algunos de ellos, probablemente, se salieron de control”.

7) Destituir al fiscal especial Jack Smith

Trump ha prometido que destituirá “en dos segundos” tras asumir su cargo al fiscal veterano que lidera dos investigaciones criminales en su contra.

El fiscal especial Jack Smith ha acusado a Trump por supuestos esfuerzos para revertir las elecciones de 2020 y por su presunto mal manejo de documentos clasificados.

Trump niega cualquier irregularidad y logró evitar que los casos llegaran a juicio antes de las elecciones presidenciales. El futuro presidente ha dicho que el señor Smith lo ha sometido a una “caza de brujas política”.

Donald Trump volverá a la Casa Blanca como el primer presidente en la historia con una condena criminal, tras haber sido declarado culpable, en Nueva York, de falsificar registros comerciales.

FUENTE:BBCMUNDO