El primer ministro de Japón se duerme en el Parlamento durante una votación clave para su reelección. Esta misma jornada, un líder opositor confiesa ser infiel tras la viralización de fotos con su amante: La política nipona, un sainete.

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, se quedó dormido plácidamente en el recinto durante la votación de este lunes que definía su reelección en el cargo. La imagen del premier dormilón se ha vuelto viral en las redes sociales, tal como las indecorosas fotografías del líder opositor nipón, a los arrumacos con su amante.

El premier japonés cabeceó varias veces en su asiento en el recinto, hasta que en un momento quedó con la cabeza inclinada y los ojos completamente cerrados. En esa sesión se debatía si era relegido o no para el Ejecutivo Nacional.

Mientras los congresistas japoneses emitían su veredicto para definir quién sería el encargado de liderar el país y una posible reelección, el premier nipón se desplomó hacia un sueño profundo al lado del portavoz del gobierno, Yoshimasa Hayashi, y al ministro de Finanzas, Katsunobu Kato.

Tras la viralización de las imágenes, la ciudadanía japonesa salió a repudiarlo en redes y catalogó el momento como una falta de respeto hacia su propia investidura y hacia los congresistas.

Incluso, la actriz japonesa Tomoko Mariya se expresó en X y condenó la actitud del máximo jefe de Estado.

Otros usuarios de X mostraron su indignación con posteos como “Quiero que dimita”, “Qué vergüenza” y “No puedo más”. Entre las publicaciones en la red social X, un internauta le fue directamente a la yugular al premier japones, quien asumió el pasado 1 de octubre y cuya imagen ha venido cayendo a pique por los actuales problemas económicos en el país. “Es algo inédito que el nuevo primer ministro, al que eligen en la Dieta (Parlamento), duerma tanto. Si usted no goza de la salud para aguantar una responsabilidad grande, le recomiendo que dimita para dedicarse al tratamiento”, sentenció el usuario. Pese a su performance de dormilón en el Congreso, Ishiba fue reelegido este lunes en la votación clave de la Cámara Baja, por una mayoría simple. El actual primer ministro está en el cargo dede el pasado 1 de octubre tras ganar las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD). Su cargo luego fue ratificado en las eleciones generales, las anticipadas del 27 de octubre. No obstante, un grueso de la ciudadanía se muestra en descontento por su actual gestión, debido al estancamiento económico del país y por los recientes escándalos de corrupción en este nuevo gobierno. Ello se tradujó en que el PLD y su socio de coalición, el partido budista Komeito, no lograse este lunes una mayoría parlamentaria como la que gozaban antes de los comicios. Además el gobierno está en una posición débil, la peor en tres décadas.



El líder opositor de Japón confiesa una aventura amorosa

Este mismo lunes, el líder del Partido Democrático para el Pueblo (DPP), Yuichiro Tamaki admitió públicamente haber tenido una relación extramarital después de que una revista sensacionalista filtrara fotos de él y su amante, a los arrumacos. “El contenido del informe es en gran parte cierto. Me gustaría ofrecer mis más sinceras disculpas no sólo a mi familia, sino también a las muchas personas de todo el país que tenían grandes expectativas sobre mí”, dijo Tamaki en una conferencia de prensa antes de entrar al recinto, añadiendo que decidió contarle a su mujer e hijo.

La declaraciones de Tamaki suceden a horas de que Flash, una revista sensacionalista, publicara fotos de él saliendo de un bar en el barrio Shinjuku de Tokio, con una mujer más joven. Los reporteros del magazine dijeron haber visto a esa mujer y al líder opositor varias veces juntos. La amante es una popular funcionara pública: se llama Miyuki Koizumi y es embajadora de turismo de la ciudad de Takamatsu, prefectura de Kagawa. Ciertamente este escándalo acontece justo el mismo día de la votación en el Congreso para elegir al primer ministro, que coronó la relección del actual premier. Luego de la votación en el recinto, el secretario general del partido, Kazuya Shimba, dijo que no había motivos para que Tamaki reconsiderara su postura. “Sin Tamaki, el PPD (partido gobernante) no existiría. Si perdemos en la Cámara Alta (elecciones del próximo verano), nuestro aumento en las recientes elecciones a la Cámara Baja habrá sido en vano. Muchos miembros del PPD en la Cámara Alta opinan que el partido debería empezar de nuevo, con Tamaki en el centro”, dijo Shimba.

fuente: urgente24