CFK: “Me castigan porque soy mujer”

“Como no me pueden pegar, entonces hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py”, dijo la expresidenta en un acto en Moreno.

Cristina Fernández de Kirchner habló este miércoles en un acto en Moreno luego de que se conociera la condena que ratificó la Cámara Federal de Casación Penal: seis años de prisión por “administración fraudulenta” agravada en la Causa Vialidad para la expresidenta.

Ausente en Comodoro Py para escuchar la sentencia, CFK asistió a un acto en Moreno, donde, junto a la intendenta de la ciudad, Mariel Fernández, recorrió un hogar municipal y se reunió con un grupo de mujeres.

“Me castigan porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón”, empezó diciendo la exmandataria. Y siguió: “Como no me pueden pegar, como no me la pueden dar a la piña, entonces hacen las cosas que hacen como las que hicieron hoy en Comodoro Py”.

Asimismo, aseguró que “cuando sos mujer, todo te lo hacen veinte veces más difícil”.

Y en relación a la condena, concluyó: “No importa, chicas. Al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”.

fuente:cadena3