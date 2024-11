Jaldo entrego equipamiento y microcréditos a 264 emprendedores tucumanos

El acto fue presidido por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno.

Durante un acto celebrado en Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, entregó microcréditos, equipamiento y herramientas para el fortalecimiento de emprendedores, productores agropecuarios y artesanos de la provincia de Tucumán.

Junto al mandatario tucumano, estaban el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; el diputado nacional, Agustín Fernández y la secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Josefina Zarate.

También estaban presentes el secretario de Producción, Eduardo Castro; los legisladores, Hugo Ledesma, Roberto Moreno y Alberto Olea; los intendentes Antonio Moreno (Trancas), Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Graciela Gutiérrez (Alderetes) y el edil capitalino, Gastón Gómez.

El Gobierno de Tucumán, junto al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, la Dirección de Economía Social y Subdirección de Microcréditos, tiene como una de sus prioridades generar y promover las condiciones que permitan la promoción del trabajo y el crecimiento económico, fundamentalmente de la población más vulnerable, con el objeto de favorecer la inclusión social y el desarrollo territorial.



Durante el acto, 264 emprendedores que pertenecen a diferentes localidades de Tucumán, recibieron máquinas y herramientas, órdenes de pago de microcrédito, correspondiente a créditos nuevos y renovaciones por un monto total de $ 42.356.000.

El alcance de las políticas de ingreso que genera y sostiene el Superior Gobierno de la provincia de Tucumán, hacia distintos sectores, es posible principalmente por la constante articulación que desde el Ministerio de Desarrollo Social se realiza con los distintos gobiernos locales de la provincia, el Consorcio de Gestión para el Desarrollo Local, como así también con otras áreas y organismos del Estado.

aldo destalló: “hoy la situación socioeconómica no está bien y hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener un ingreso permanente, una obra social, un aporte jubilatorio. Pero son personas y familias que no se quedan en la casa con los brazos cruzados porque tienen obligaciones diarias, tienen que ver y hacer crecer a sus hijos y mantener el hogar”

“Estos son los emprendedores que vinieron hoy al Salón Blanco. Personas que a pesar de la situación no se quedan en la casa con los brazos cruzados, sino que tienen iniciativa y esa iniciativa es emprender algún tipo de actividad. Ahí es donde está el rol del Estado a través de Desarrollo Social. Estamos nosotros recorriendo todos los lugares de la provincia y poniéndonos a disposición con información, con asesoramiento para emprender una actividad, de qué manera se pueden convertir en emprendedores aquellos que hoy no tienen la posibilidad de un ingreso mensual o de un ingreso que le permita el sustento de ellos y de su familia”, dijo.

Y dijo: “es la quinta entrega que nosotros hacemos este año para que puedan reforzar y consolidar la actividad que ya tienen o algunos iniciar una actividad nueva. Estamos financiando la posibilidad de que ellos puedan emprender una actividad y la palabra lo dice, son microcréditos, es decir, no son subsidios, no son regalos. La gente lo tiene que devolver y para que la comunidad sepa, venimos hace años entregando este tipo de microcréditos y hoy la gente, casi el 99%, viene al día con las cuotas de los microcréditos. Ni en la actividad privada hay la morosidad del 1% como hay en estos microcréditos. Prácticamente el 100% que recibe un crédito lo viene devolviendo”.

“También estamos entregando equipamiento que les permite primero consolidar su actividad, segundo poder producir más y tercero humanizar un poco la actividad. No es lo mismo vender empanadas o pizzas en cocinas normales de una casa que tener un horno pizzero. Entregamos equipamiento para diferentes tipos de actividades que van de actividades de campo a algunas actividades comerciales”, señaló.

A su vez contó: “hoy hemos entregado, entre equipamiento para diferentes personas o grupos de trabajo más los microcréditos, casi 43 millones de pesos. Estamos atendiendo las necesidades reales que tiene gente con vocación, decisión, voluntad y esfuerzo de realizar un trabajo. Hoy hemos beneficiado a más de 264 personas. Esto ayuda a vivir dignamente, llevar un ingreso a la casa. Auda a que cada uno de los emprendedores puedan ellos y su familia mejorar si calidad de vida”.

Masso celebró la quinta entrega del Banco de Herramientas y los Microcréditos en la provincia, destacando el esfuerzo del gobierno provincial para seguir acompañando a los emprendedores tucumanos, incluso en tiempos de dificultades económicas y sociales.

“Hoy cumplimos con la entrega dos días antes de lo previsto, como siempre hemos pautado cada 45 días, y nos llena de satisfacción ver cómo la demanda crece. En este contexto social y económico tan complejo, es un acto de gran solidaridad y cercanía con la gente lo que nos permite seguir creciendo en cantidad de beneficiarios y en los montos entregados”, señaló Masso durante el acto.

En esta oportunidad, fueron entregados 20 proyectos productivos a emprendedores tucumanos, con un monto total de 19.531.000 pesos. Estos proyectos incluyen tanto iniciativas individuales como colectivas, que buscan fortalecer el desarrollo económico local. Además, se entregaron 244 microcréditos, por un total de 42.300.000 pesos, lo que hace un total de casi 43 millones de pesos destinados a impulsar los emprendimientos de la provincia.

“Algunos emprendedores renovaron sus créditos, otros recibieron créditos nuevos, y lo importante es que seguimos sumando esfuerzos para apoyar a aquellos que día a día luchan por salir adelante. La solidaridad y el trabajo en equipo son claves para que podamos seguir creciendo”, agregó Masso.

El Ministro destacó también el trabajo del equipo técnico del Ministerio, que se asegura de que no haya superposición de proyectos, garantizando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, anticipó que, si todo transcurre según lo previsto, hacia fin de año y principios de enero se realizaría la sexta entrega del año, cumpliendo con el objetivo de hacer seis entregas durante el 2024.