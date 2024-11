BRASIL: Al menos un muerto tras dos explosiones en los alrededores de la Corte Suprema

La policía cercó las inmediaciones del edificio del máximo tribunal en Brasilia y registra la zona en busca de más explosivos

Al menos una persona murió este miércoles luego de que se registraran dos explosiones en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en Brasilia, informaron fuentes policiales citadas por los medios locales. Según Estadao y G1 se produjeron en el estacionamiento del sitio cuando un vehículo se incendió cerca del anexo IV de la Cámara, aunque el fuego fue controlado.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, su nombre formal, informó que se escucharon dos explosiones al final de la sesión del miércoles, cerca de las 19.30 (hora local), en las inmediaciones de su sede y que, como consecuencia, ministros, funcionarios y empleados fueron retirados del edificio en Brasilia por razones de seguridad.

Según Estadao, una de las detonaciones provino de un vehículo, que tenía matrícula del estado de Santa Catarina, estaría registrado a nombre de Francisco Wanderley Luiz y llevaba “una especie de bomba atada con ladrillos”, mientras que un informe del sargento Santos, de la Policía Federal, indica que la policía llegó a ver a un hombre que salía corriendo del automóvil, pero creyeron que huía del incendio, sumó G1. Asimismo, el oficial declaró creer que esa misma persona sería la difunta.

El coche tiene algún tipo de bomba. Tiene varios explosivos fraccionados y atados con ladrillos alrededor, pero los explosivos no prendieron del todo. El individuo huyó y creemos que estaba saliendo de allí. Me parece que se trata de la misma persona que intentó detonar una explosión aquí (en el coche), no lo consiguió y corrió hacia el STF. Creemos que es la misma persona que está muerta”, dijo a Estadao

Al final de la sesión del STF del miércoles (13), se oyeron dos fuertes golpes y los ministros fueron desalojados del edificio. El personal y los empleados del edificio de la sede fueron desalojados como medida de precaución. Habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para obtener más información sobre las investigaciones. La seguridad del STF está cooperando con las autoridades policiales del Distrito Federal”, informó el máximo tribunal en un comunicado.

Las explosiones tuvieron lugar en la zona de Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentra la sede de la máxima corte. Según algunos testigos, las detonaciones se habrían producido con un intervalo de apenas 20 segundos.

El lugar ha sido acordonado y oficiales de la Policía Militar y Bomberos inspeccionaron el área en busca de más explosivos, por el momento sin resultados. Asimismo, la Policía Civil del Distrito Federal informó de que ya iniciaron “las primeras diligencias investigativas” y el secretario de Seguridad local, Sandro Avelar, informó que la Esplanada dos Ministéiros fue cerrada.

“En este momento, estamos trabajando por entender qué pasó y estamos enviando una fuerza muy grande del batallón especial del PMDF para cerrar parte de la Esplanada”, declaró.

Por su parte, el abogado general de Brasil, Jorge Messias, afirmó que la Policía Federal investigará el caso “con rigor y celeridad”. ”Necesitamos saber el motivo de los ataques, así como restablecer la paz y la seguridad lo más rápido posible”, escribió en sus redes sociales.

Al momento del incidente, el presidente Lula da Silva no se encontraba en el vecino Palacio del Planalto sino en el Palacio de la Alvorada, a cuatro kilómetros del lugar.

Layana Costa, quien salía de su trabajo y esperaba el autobús en la Plaza, dijo a G1 haber visto al hombre que murió pasar cerca suyo momentos antes y “arrojar algo” contra la estatua de la Justicia, frente al establecimiento.

“Estaba en la parada y simplemente pasó este tipo y nos dio el ‘pulgar arriba’ y pasamos normalmente. De la nada escuchamos el ruido, miré hacia atrás y salió fuego. Ese humo”, dijo en diálogo con G1, mientras que Carlos Monteiro agregó: “Me informaron que detuvo el auto, sacó cosas del baúl y se bajó con una mochila en la espalda y, de repente, escuchamos explosiones. Cuando fuimos a mirar, había un humo muy fuerte, el auto estaba en llamas y descubrimos que estaba muerto”

Otros testigos dijeron que “el ruido fue muy fuerte” y “solo vi gente corriendo”.

FUENTE:INFOBAE