Milei: “Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK”

El Presidente de la Nación volvió a hablar sobre el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner. Al inicio de su discurso, en la cena de gala de la Fundación Faro, el mandatario también destacó: “Creemos en la Justicia y en la independncia de los poderes”

Javier Milei participó en la noche de este miércoles del lanzamiento de la Fundación Faro, donde realizó el discurso de apertura. Allí, volvió a hablar sobre el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner y señaló: “Es en este Gobierno donde se condenó a Irán por los atentados y donde se condenó a CFK”. En este sentido, además, insistió con la postura de su gestión: “Creo en la independencia de poderes, este Gobierno cree en la Justicia y no interfiere. Darle independencia al Poder Judicial sirve”.

“Vale la pena señalar que yo creo en la independencia de poderes y este gobierno no se mete con la Justicia, no interfiere ni lo va a hacer. Durante este gobierno se condenó a Irán y a Cristina Fernández de Kirchner, parece que darle independencia al poder judicial sirve”, resaltó el mandatario en referencia a la decisión que tomó la Cámara Federal de Casación Penal en abril de este año donde se definió que los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994 fueron ordenados por la República Islámica de Irán y ejecutados por la organización Hezbollah.

Sobre la fundación, señaló: “Una fundación que va a dedicarse a dar la batalla cultural. Toda acción es precedida por una idea”, planteó y sostuvo que “las ideas ganan guerras y pueden cambiar el curso de la historia”, indicó Milei.

“Hoy quiero tomarme el tiempo para hablar de las ideas ya que estamos en una fundación que va a dedicar a dar la batalla cultural. Toda acción siempre es precedida por una idea, porque actuar sin pensar es como actuar sin apuntar. La ideas ganan guerras y pueden cambiar el curso de la historia, particularmente como nosotros, que llegamos donde llegamos por dar la batalla cultura cada idea es una bala que debe alcanzar su objetivo con la mayor precisión posible”, resaltó el mandatario, quien sostuvo que “en democracia, a través del debate de ideas se ganan elección y una idea ganadora siempre encontrará su camino; por este motivo, el que subestima el enorme poder de las ideas pierde antes de pensar”.

fuente: infobae