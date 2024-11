El régimen de Irán abre clínicas para “curar” a mujeres que desafían el velo

Irán anunció la apertura de “Clínicas de Rehabilitación de la Falta del Hiyab” considerando a las mujeres sin hiyab como “enfermas”.

A Irán no le bastan las multas de hasta ocho millones de tomans (150 dólares o unos 138 euros) y las penas de cárcel entre 5 y 10 años de cárcel. Las mujeres que duden en usar el hiyab (velo) ahora serán sometidas a un tratamiento en clínicas especiales.

La directora del Departamento de la Mujer y la Familia de la Sede de Teherán para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, Mehri Talebi Darestani, anunció la apertura de “Clínicas de Rehabilitación de la Falta del Hiyab” que brindará “servicios psicológicos, de asesoramiento y apoyo a las personas que se sienten bajo presión para dejar de usar el hiyab”Recordemos que el asesinato de Mahsa Amini, una kurda de 22 años fallecida el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por la policía moral por supuestamente vestir mal el “velo”, propició la insurrección femenina en el país. Miles de mujeres desafiaron a la Sharía y protestaron sin velo y con quemas de hiyabs y cortes de pelo en público, exponiendo el abismo entre el régimen y el pueblo.

Durante el ultimo año se han informado sobre persecución de la prensa, detenciones arbitrarias, torturas, discriminación de minorías étnico-religiosas y juicios injustos con pena de muerte.

El 18 de septiembre de 2023, el Consejo de Guardianes de la Constitución, una especie de Consejo Constitucional, aprobó la “Ley sobre la Protección de la Familia a través de la Promoción de la Cultura del Hiyab y la Castidad” por el Parlamento que prevé hasta diez años de prisión para las personas que aparezcan en lugares públicos en estado de “desnudez” o “semidesnudez”, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir, además de deducciones de salario o prestaciones laborales o la prohibición de viajar.

El presidente Massoud Pezeshkian, que se opuso a la aplicación estricta de la sharía el campaña presidencial , debe promulgar el texto, tal y como exige la legislación iraní.

Cambio de estrategia

Ahora el gobierno eligió otra estrategia. En lugar de seguir agrediendo y arrestando a las mujeres rebeldes a los ojos del mundo, busca aislarlas y “curarlas” en estas controvertidas clínicas para corregir una creciente tendencia social difícil de sofocar. Como si dijesen: “La sharía -que, por cierto, contradice en ciertos aspectos el Corán- es la verdad, y quién la rechaza no está en su sano juicio”. Para Irán, la joven estudiante arrestada y luego trasladada a un hospital psiquiátrico, tras deambular semanas atrás en ropa interior y sin velo por el campus de la Universidad Azad de Teherán, tenía un “trastorno mental”. El régimen sugiere que estas mujeres tienen algún tipo de problema que necesita ser corregido. Atribuyen su conducta a un fenómeno social “podrido” en un intento por patologizar la disidencia. Interpretan que no usar velo no es una elección personal sino una desviación social que requiere intervención.

Lo preocupante es que la iniciativa provenga del Departamento de la Mujer y la Familia (un mero instrumento de control estatal) que profundiza el apartheid de género que rige en Irán y Afganistán -totalmente medieval, ridículo y condenable- en lugar de proteger y promover los derechos de las mujeres. Los jueces iraníes diagnosticaron con “trastorno antisocial de la personalidad” a Azadeh Samadi, una famosa actriz, por llevar sombrero —y no velo— durante un funeral. Samadi está obligada a ir a terapia una vez a la semana en un “centro psicológico”.

Hiyab y la tradición musulmana

Usar un velo en la cabeza y ropa holgada en público es el código de vestimenta obligatorio impuesto a las mujeres, uno de los pilares ideológicos de la República Islámica desde la caída del sah en 1979. Expertos en religión musulmana aseguran que, aunque el hiyab es un mandato religioso para la mujer, su uso debe ser voluntario y libre. El islam “prohíbe categóricamente el uso de la coacción en asuntos religiosos”. El uso es únicamente símbolo de espiritualidad. Debe estar exento de cualquier imposición estatal o institucional que tergiversan la fe islámica para su propio beneficio. El Corán no impone el uso del velo, lo recomienda como una forma de mantener las buenas costumbres y la moral, como una manifestación de modestia, fe y castidad. “Y di a las creyentes que bajen la mirada y que guarden su castidad y no muestren sus atractivos sino lo que de ellos sea aparente; así pues que se cubran el escote con el velo”, versículo 31.

Sin embargo, el Corán promueve la idea de que la fe y los actos de devoción deber surgir del corazón y no de la fuerzas externas: “Nadie está obligado a abrazar el Islam. Dado que esta religión es la clara verdad, no hay necesidad de obligar a nadie a aceptarla”, reza el versículo 256. “Abrazar el Islam y seguir su camino debe ser un acto intencional y voluntario, ya que no puede haber imposición de adoptar la religión de Allah”, interpreta quranenc, portal que ofrece traducciones gratuitas de los significados y exégesis del Corán.

fuente:urgente24