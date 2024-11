BORRAR AL PERONISMO: El Gobierno analiza demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social

Lo aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Afirmó que es una idea que lleva décadas y que la evaluación está a cargo de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este sábado que desde el Poder Ejecutivo analizan demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, emplazado sobre la avenida 9 de Julio, que tiene la imagen característica de Eva Perón. La noticia se conoce luego del anuncio de Sandra Pettovello de avanzar con un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”.

Intentos de borrar al peronismo

El lider de la Revolucion Libertadora que derroco a Juan Domingo Peron, el general Pedro Eugenio Aramburu incrementó la represión contra el peronismo luego del golpe y, el 5 de marzo de 1956, sancionó el Decreto 4161/56, proscribiendo al peronismo, abarcando tanto la ilegalización del partido, como la prohibición de sus ideas y símbolos, e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita, la historia se repite casi 70 años despues.

“La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión”, recordó Francos en diálogo con Radio Mitre.

Este viernes se conoció el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la ANSES en el microcentro porteño, sobre la calle Paseo Colón al 200. De acuerdo con lo informado por el ministerio a Infobae, la escultura de Kirchner no era patrimonio del ente público, sino que había sido un regalo de parte de los gremios vinculados a la agencia. Hasta que sea reclamado, permanecerá en un depósito en Canning, al sur del conurbano bonaerense.

Desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) repudiaron la acción y calificaron al Gobierno como la “nueva Revolución Libertadora”, en referencia a la dictadura militar que derrocó al expresidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. “Esta medida, cargada de simbolismo autoritario, no es un hecho aislado: es parte de un proceso sistemático de desmantelamiento de la memoria histórica, los derechos sociales y las conquistas populares de los últimos años”, criticaron a través de un comunicado en redes sociales.

FUENTE:INFOBAE