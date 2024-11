Para financiar el Carry Trade del ministro Caputo, Argentina se endeudo en U$S 2.505 millones en el ultimo mes

Aunque las finanzas públicas registraran un superávit en octubre, según el ministro de Economía, Luis Caputo, la deuda bruta de la Administración Central se incrementó nuevamente. La deuda pública aumentó U$S 2.505 millones en el último mes, impulsada por la variación de la deuda ajustable por CER, y ahora ya supera los U$S 460.000 millones.

Como afecta el Carry Trade al aumento de la Deuda

El incremento se explica por el impacto de las diferencias de cambio entre la tasa de inflación y de política monetaria en una proporción superior al crawling peg: 2,7% y 2%, respectivamente- y el deterioro del dólar frente a las principales divisas, más el efecto de la capitalización de Bonos del Canje, Préstamos Garantizados, Pagaré Banco Nación, Bocones, Lecap y otros, precisa la Secretaría de Finanzas.

La deuda ajustable por CER aumentó en el equivalente a U$S 2.348 millones, la capitalización de bonos y Lecap otros U$S 2.771 millones, compensados en parte por efecto del aumento del dólar oficial sobre el resto de la deuda en pesos.

En el décimo mes del año, la deuda bruta ascendió a un monto total equivalente a U$S 462.553 millones, de los cuales US$ 460.092 millones se encuentra en situación de pago normal.

El Informe de Finanzas destaca que “en octubre, la Administración Central realizó pagos de deuda pública por un total equivalente a U$S 8.203 millones, de los cuales el 83% se efectuó en moneda nacional y el 17% en moneda extranjera. Del monto total, U$S 6.850 millones se destinaron al pago de capital y US$ 1.353 millones al pago de intereses”.

A su vez, el 45% de la deuda en situación de pago normal está contraída en pesos y el 55% restante en moneda extranjera. Y el 81,4% de la deuda bruta en situación de pago normal corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 16,9% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0.9% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,8% restante a otros instrumentos, detalla el Informe oficial.

La deuda ajustable por CER subió del equivalente a US$ 46.143 millones en diciembre 2023 a US$ 128.258 millones en octubre 2024.

Tras la fuerte licuación por la devaluación de diciembre, en los meses siguientes la deuda en pesos pegó un salto por la emisión y colocación de nuevos títulos y la variación de los bonos y títulos ajustables por CER (inflación) o dollar linked.

La deuda con los organismos internacionales asciende a U$S 74.123 millones, de los cuales US$ 41.412 millones son con el FMI, que se mantiene en valores similares al préstamo original de 2018 que pidio Mauricio Macri. En tanto, se llevan pagados al FMI intereses por más de U$S 11.500 millones.

Que es el Carry Trade

Es una forma segura de mejorar los rendimientos de un activo: utilizar dinero más barato para comprarlo. Ese es el núcleo de lo que se conoce como carry trade de monedas. Los inversores aprovechan una diferencia en las tasas de interés entre dos países para pedir prestado cuando la tasa es baja e invertir donde es alta.

Las operaciones de carry trade son especialmente populares cuando los bancos centrales de diferentes partes del mundo aplican políticas monetarias divergentes, ya que un país podría luchar contra la inflación mientras otro busca impulsar el crecimiento, explica la agencia Bloomberg.

Pero hay que tener cuidado. Las operaciones también pueden ser una buena manera de perder grandes sumas, dado que los tipos de cambio son propensos a correcciones impredecibles.

Una guia para entenderlo

1. ¿Por qué se llama carry trade?

En términos financieros, el “carry” de un activo es el rendimiento que se obtiene al poseerlo. Este tipo de carry trade implica comprar una moneda y “mantenerla” hasta obtener ganancias.

2. ¿Cómo funciona?

Según la teoría económica, la estrategia no debería funcionar en absoluto. Las altas tasas de interés deberían implicar que un país tiene datos macroeconómicos deficientes o una inflación más alta y, por lo tanto, su moneda debería depreciarse. Por lo tanto, la diferencia en las tasas de interés entre dos países debería reflejar la tasa a la que los inversionistas esperan que la moneda con tasas de interés altas se deprecie frente a la moneda con tasas de interés bajas.

3. Entonces, ¿por qué funciona?

En la práctica, los inversores ávidos de rendimiento suelen estar dispuestos a pasar por alto los malos números de una economía, llamados “fundamentos”, si la recompensa es lo suficientemente alta. Los propios inversores que hacen carry trade ayudan a fortalecer la moneda de alta tasa de interés invirtiendo en ella. Cuando eso comienza a suceder, más inversores quieren involucrarse en el carry trade, lo que ayuda a que la moneda avance aún más. La teoría no siempre coincide con la realidad. A veces, las altas tasas llegan en un punto de inflexión cuando las autoridades comienzan a arreglar su economía, lo que genera una apreciación de los activos del país.

4. ¿Quién realiza estos trades?

Hoy en día, la estrategia es territorio de los inversores en bonos y otros activos de renta fija y las operaciones suelen ser a corto plazo, según el Banco de Pagos Internacionales.

5. ¿Cómo lo hacen?

La forma más común de implementar un carry trade es pedir dinero prestado en el país A, donde las tasas de interés son bajas, cambiarlo por la moneda del país B, donde las tasas son altas, e invertir en bonos en la moneda de ese país B. Los inversores que no quieran o no puedan invertir en bonos en moneda local pueden acceder a instrumentos que sigan la tasa de ese país.

6. ¿Cómo son los rendimientos?

Después de ajustar por riesgo, algunas investigaciones sugieren que el carry trade normalmente supera a las acciones. El índice Bloomberg Cumulative FX Carry Trade, que rastrea el desempeño de ocho monedas de mercados emergentes frente al dólar, ha tenido retornos positivos en 11 de los últimos 20 años.

fuente:lagaceta, clarin, blomberg