Osvaldo Jaldo y Hugo Ledesma destacaron la aprobación de una ley para prevenir la ludopatía

Se trata de una normativa sancionada por la Legislatura que busca reglar las actividades del juego y prevenir la ludopatía en general, especialmente la que se practica en aplicaciones digitales.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con el legislador, Hugo Ledesma, con quien conversó sobre la aprobación de una nueva norma que busca luchar contra la ludopatía, especialmente, contra aplicaciones digitales de juego ilegal que afecta especialmente a menores de edad.

Tras el encuentro, Ledesma explicó que con el mandatario tucumano pudo conversar sobre la sanción en la Legislatura de Tucumán de una ley que busca prevenir la ludopatía: “se sancionó una ley que preocupaba y mucho la ciudadanía tucumana, que era el tema de la lucha contra la ludopatía. Hemos trabajado alrededor de 30 legisladores en una suerte de 18 proyectos que han sido unificados y han salido ayer”.

“La verdad que va a ser una buena herramienta para que el ente contralor del juego en la provincia que es la Caja Popular de Ahorros, pero también en un trabajo mancomunado con otros ministerios, como los ministerios de Salud, Desarrollo Social y de Seguridad pueda trabajar para combatir este flagelo que es la ludopatía y sobre todo lo que más nos preocupa en el caso de los niños y los adolescentes”, detalló.

El legislador también contó: “la Caja Popular es el ente que va a regular esto y que, por supuesto, pertenece al Estado. Entonces, venir a charlar, comentarle al gobernador que vamos a necesitar nuevas herramientas para trabajar sobre algo nuevo”.

Además sostuvo: “La última ley que regulaba el juego es del 2016. O sea que el juego online no estaba en auge y hay que tener nuevas herramientas para poder luchar contra esto”.

“Nosotros tenemos un trabajo que, primero que nada, hacer que los menores no puedan acceder a los portales de juego. Por supuesto que una de las principales herramientas en las que hay que trabajar para poder lograr es tener la identificación mediante datos biométricos. Es algo que lo tienen Mi Argentina y los bancos cuando uno quiere ingresar” y dijo que eso evitaría el ingreso de menores a las aplicaciones de los móviles: “Hoy en día, con el ingreso de una foto del DNI alcanza y puede ser un DNI prestado”.

“Después, obviamente, va a ser necesario que tenga un botón de exclusión, que la persona que crea o se sienta afectada por la ludopatía pueda acceder a este botón e inmediatamente quedar excluido por seis meses, que a los seis meses, si quiere volver, va a tener que hacer un trámite, si no puede quedar de por vida. Se tiene que trabajar con las publicidades, que los chicos no sean bombardeados muchas veces en redes sociales y en su manejo diario del celular. Trabajar en la escuela. Hay muchos chicos que, se ha detectado, que en clase están apostando. Entonces, darles herramienta a los maestros. No recargarle todo porque tampoco a un maestro le podemos dar la responsabilidad de la lucha contra el online. Pero sí que desde los colegios con el bloqueo de la IP para que no puedan jugar desde la IP de los colegios, desde el Wi-Fi de los colegios. También, por supuesto, desde los organismos oficiales”, dijo.

Asimismo comentó: “Hay que hacer un trabajo coordinado en muchas áreas. Por supuesto, también darles la herramienta a los padres. Desde la familia también. Si nosotros decimos que puede estar en clase jugando, también puede estar sentado en la mesa cenando delante el padre y la madre y estar jugando”.

“Hay que tratar de no ser escépticos muchas veces. Por supuesto que la tecnología va a ir avanzando y nosotros vamos a tener que ir siempre peleando contra eso. Pero quiero decirles que solo hay una ley similar en CABA y en Córdoba están peleando para sacarla. O sea, que esta ley que nosotros sacamos en Tucumán ahora es innovadora, es de vanguardia y es una gran herramienta. Entonces hay que tenerle fe porque muchas veces en el escepticismo de que no tenemos nada que hacer y que es una lucha perdida, es más grave todavía”, manifestó.

El legislador también dijo que es necesario trabajar con “la persona que ya está en la ludopatía, que ya ha entrado en esta enfermedad. Era necesario tener la herramienta para ayudarle para poder sacarla desde el Estado”.

“Las leyes que nosotros teníamos han sido creadas para una agencia de quinielas, para un casino, para lugares físicos y ahora estamos hablando de lo virtual. Lo virtual no estaba legislado como tenía que ser y por eso esta ley nos da la herramienta, le da la herramienta a la Caja Popular para poder salir a combatir. En Buenos Aires hace poco han bloqueado 237 sitios de juegos que no estaban habilitados. Con la ley se podrá luchar contra esto”, concluyó.

