Aseguran que Javier Milei endeudó a Argentina en U$S 92.000 millones en 11 meses

“La deuda externa creció desde los U$S 370.500 millones que dejó Alberto Fernández a U$S 462.000 millones al 30/11/24” dijo el investigador Alejandro Olmos.

Se trata de un nuevo récord nominal y ya estamos a un paso de romper la barrera del medio billón de dólares, un límite inconcebible: la deuda externa fue impulsada fundamentalmente por el atraso cambiario dispuesto por Javier Milei y por el pase al Tesoro de los pasivos del Banco Central.

Desde el inicio de la gestión de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía no paró de crecer el stock.

-un 72% del monto corresponde a títulos públicos emitidos por el Tesoro;

-un 17% a acreedores externos oficiales; -un 9% a Letras del Tesoro -el resto a adelantos del Banco Central y otros pasivos.

Qué caro nos cuesta la baja de la inflación!!!

La bola de nieve creció en los últimos meses a partir de dos medidas clave tomadas por el equipo económico: 1-la decisión de retrasar el dólar para utilizarlo como ancla anti inflacionaria. Eso motivó que al convertir los compromisos en moneda estadounidense al tipo de cambio oficial los títulos en pesos sean cada vez más caros en dólares. 2-el presidente Javier Milei, el ministro de Hacienda Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili decidieron en que los pasivos del central fueran absorbidos por el Tesoro a través de las Letras Fiscales de Liquidez. Esta “solución mágica” llevó la deuda de una ventanilla a la otra. Mejoró el balance del Banco Central y empeoró la deuda del Tesoro.

El economista Carlos Rodríguez, que había sonado al inicio de la gestión libertaria como titular del BCRA llamó al pase de manos como “una chantada”.

El Jefe de Estado salió a golpearse el pecho y aullar a los cuatro vientos que había desaparecido el déficit cuasi fiscal que, supuestamente, eran 10 puntos del PBI. Lo que no contó es que la deuda externa crecerían de manera bestial gracias a su “contabilidad creativa”. Al final del día, las cuentas quedaron prácticamente iguales.

Lo más duro para Milei y la Argentina vendrá a partir de enero

El único plan de Toto Caputo consiste en cubrir el pago de intereses de la deuda con el superávit fiscal logrado y así conseguir una refinanciación para prolongar unos años más la devolución del capital. El día 9/1/25 vencerán U$S 4400 millones de bonos soberanos de los cuales el gobierno dice tener reservados U$S 1500 millones para los intereses. El resto podría entrar en un “roleado” o “pedal”.

La administración libertaria, que planteó que no se iba a volver a endeudar, está ahora pasando la gorra por el FMI, el Banco Mundial y aguarda que la baja del riesgo país le permita tomar aún más deuda, en este caso privada.

En otras palabras, se busca salir del pozo… cavando aún más.