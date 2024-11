Por falta de chapas patentes hay miles de autos y motos nuevas parados

Hay una fuerte crisis en el mercado automotor. No hay material para sacar las patentes y hay vehículos parados. En el Congreso piden explicaciones.

La crisis en el mercado automotor es un hecho y las complicaciones en torno a las patentes se ha convertido en un dolor de cabeza para muchos. Por esa razón, y ante la escasez de insumos para fabricar las chapas de patentes en todo el país, ha obligado al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a tomar algunas decisiones urgentes.

Por ejemplo, una de las últimas decisiones tiene que ver con la Disposición 178/2024, la cual extiende la vigencia de los permisos de circulación provisorios para motocicletas debido a la demora en la entrega de las nuevas placas. Para los autos, esa excepción rige desde hace tiempo; es decir, algunas motos y autos hoy circulan con patentes provisorias de papel.

Estos permisos son entregados por los concesionarios con el objetivo de que los compradores puedan circular mientras esperan la inscripción de sus vehículos. Anteriormente, la vigencia era de solo 7 días.

in embargo, no se vislumbra una solución en el corto plazo, razón por la cual en el Congreso Nacional presentaron un proyecto solicitando se den explicaciones concretas sobre esta escases que golpea al mercado automotor.

El pedido del Congreso por la falta de patentes

En los hechos, el diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto para exigir “respuestas inmediatas sobre el faltante y la calidad deficiente de las chapas patentes en Argentina”.

“Este problema no solo afecta a quienes necesitan reemplazos, sino que también paraliza en muchas regiones del país el patentamiento de vehículos 0 km, lo que tiene consecuencias graves para el comercio automotor y la movilidad de los ciudadanos”, argumentó el diputado nacional. Sobre ese tema, el portal Infobae publicó una nota en octubre en la que una fuente le dio detalles sobre la crisis en el mercado automotor: “Hay una deuda de más de 25.000 placas para motos y 30.000 para autos. No entregan porque no tienen línea de producción para poder absorber la demanda. No hay mala intención, no tiene posibilidad de producir lo que le requerimos. Hoy, por ejemplo, se entregaron 4.000 placas de autos”. Los insumos para producir las chapas patente se compran afuera. Por ejemplo, el material reflectivo homologado es uno sólo, producido por 3M en el exterior. “La falta de chapas físicas es particularmente crítica en los autos y motos nuevas. Sin la chapa, no se puede asignar el dominio vehicular en el registro, lo que impide patentar el vehículo, cobrar impuestos y formalizar su circulación. Esto deja a las unidades inmovilizadas en las concesionarias, perjudicando tanto a los compradores como al mercado automotor”, explicó el legislador al presentar su proyecto. A esta situación se suma el drama de quienes deben reponer chapas por robo o extravío. “Pagás el trámite y te hacen esperar meses para recibir algo que muchas veces tiene una calidad inaceptable. Hay chapas que se despintan al primer lavado con hidrolavadora, una muestra clara de las falencias de fabricación”, criticó Agost Carreño en relación a la situación que enfrentan miles de usuarios. El proyecto busca que el Poder Ejecutivo informe sobre las causas de este desabastecimiento, las medidas adoptadas para normalizar la provisión y los mecanismos de contingencia implementados. Además, busca esclarecer los criterios de distribución que, según el legislador, “profundizan las desigualdades entre provincias”. “El impacto de esta situación no se limita a la dificultad para circular, sino que puede complicar aún más el inicio de las vacaciones de verano, especialmente para quienes deben salir del país y enfrentan trabas burocráticas adicionales por permisos provisorios o cédulas digitales”, agregó el cordobés. En línea con esta iniciativa, el diputado también adelantó que la próxima semana presentará un nuevo proyecto orientado a resolver problemas similares en el uso de cédulas físicas, cédulas digitales y permisos provisorios, que también dependen de Casa de Moneda. “Nuestro objetivo es garantizar el despegue del comercio automotor, los derechos básicos como la movilidad y la seguridad jurídica para todos los argentinos”, concluyó.

fuente:urgente24