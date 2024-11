Carta abierta de Rodriguez Larreta a Milei: “Lo han elegido para gobernar el país, no para dividirnos”

El ex candidato a presidente publicó en su cuenta de X un trabajo de la fundación Movimiento al Desarrollo que advierte sobre los discursos de odio y señala que el presidente insultó más de 2.100 veces en las redes sociales desde que asumió el cargo

Horacio Rodríguez Larreta reapareció públicamente este martes 26 de noviembre con una carta dirigida a Javier Milei. El ex jefe de Gobierno porteño difundió un trabajo de la fundación Movimiento al Desarrollo que alerta sobre los discursos de odio y elaboró una recopilación de insultos que el presidente ha emitido, de acuerdo al relevamiento, a través de su perfil en la red social X.

“Desde que asumió la presidencia de la nación, usted ha utilizado 32 términos para insultar y descalificar a personas e instituciones… ¡en 2173 oportunidades! solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos despectivos que más ha utilizado se cuentan “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) o “hijos de puta” (110). Ojalá que este tema le preocupe tanto como a mí”, escribió el ex candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

“Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de “formas”. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, completó el dirigente.

Larreta introdujo el mensaje destacando que ha transcurrido más de un año de la victoria de Milei en el balotaje, frente a Sergio Massa. En aquel proceso electoral, Larreta compitió como pre candidato a presidente en el frente Juntos por el Cambio, y fue derrotado por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos. Excepto para usted”, cuestionó Larreta.

El ex alcalde de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2023, desarrolló la crítica hacia los modos del presidente privilegiando su estilo, basado en la moderación del discurso elegido, en contraste con los habituales mensajes del jefe de Estado.

En el informe que difundió se realiza una advertencia sobre la diferencia en los estilos de comunicación. “Partimos de la premisa de que en el discurso político las palabras no representan un ´modo´ de decir las cosas. Esto se ve reflejado de manera muy nítida en el discurso del Presidente Milei, cargado de insultos y humillaciones. En este sentido, el problema no son las ´formas´ del discurso del Presidente. El problema es el contenido del discurso del Presidente”, argumentan los autores del trabajo.

Milei suele desechar las críticas a sus formas, enmarcando su retórica en la batalla cultural que considera un eje tan importante como el económico y el político para su gobierno, y sostiene que los cultores de las formas están vacíos de contenido, como lo ha reiterado a lo largo de numerosas intervenciones públicas desde que desembarcó en la Casa Rosada.

“Si Usted no da la batalla cultural le va a pasar lo que a Chile, que tuvo un exitoso modelo económico, fue sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó porque el socialismo de a poco fue tomando las instituciones, la educación y los medios de comunicación. Con eso atacó el sistema. Hay que dar la batalla en todos los planos, si uno no tiene presente eso va camino al fracaso”, afirmó durante un reciente reportaje concedido a linformático ruso-estadounidense Lex Fridman.

En contraste, el informe elaborado por la fundación Movimiento al Desarrollo y que compartió Larreta, alerta que en la violencia discursiva un riesgo para el sistema democrático. “Hace ya 41 años, pero hace solo 41 años, la sociedad argentina dio por cerrada una etapa en la cual pagó muy caro la confusión entre violencia y autoridad, poder y sometimiento y libre expresión con golpismo. La cooperación como práctica política por sobre la confrontación fue excepcional en gran parte de nuestra historia”.

fuente:infobae