Denunciaron a “El Dipy” por abuso sexual y extorsión

El cantante y ex candidato del mileismo, “El Dipy”, fue denunciado por abuso sexual y extorsión. La víctima es una militante libertaria.

Un grave escándalo salpica al partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), tras la denuncia de una militante libertaria que asegura que fue abusada sexualmente y extorsionada por el cantante de cumbia David Adrián Martínez, más conocido como “El Dipy”.

Recordemos que El Dipy fue el candidato de Javier Milei a la intendencia de La Matanza. Incluso, en las PASO sorprendió al sacar casi 150 mil votos y ser la segunda fuerza detrás del peronismo.

“Habemus Intendente para La Matanza. Bienvenido El Dipy a las filas de La Libertad Avanza para sacar al país del sendero miserable en el que nos metió la política corrupta… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, fue el tuit con el que Milei lo recibió en su partido.

Posteriormente, con Milei ya Presidente, El Dipy fue noticia nuevamente cuando se filtró un contrato que habría cerrado el Gobierno para darle un cargo al cantante y ex candidato dentro de la Secretaría de Cultura, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, tras todo el revuelo, el Ejecutivo dio marcha atrás con esa contratación.

El Dipy y grave la denuncia

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que “El Dipy” fue denunciado por los delitos de abuso sexual y extorsión por hechos cometidos desde octubre de 2023 hasta mayo de este año.

La primicia la dio la agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso a la denuncia y publicó los detalles. De acuerdo al escrito de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de la Ciudad de Buenos Aires, la denunciante fue identificada como M.C.A.M., quien dijo haber conocida al cantante de cumbia en un bar en octubre de 2023. “Lo conocí personalmente en el mes de octubre de 2023, el día 25, cuando me invitó por WhatsApp al bar Hammer en la calle Ayacucho, San Martín, PBA, donde tocaba como DJ. Previo a esto, se había contactado conmigo agregándome a Instagram, empezamos a hablar y nos intercambiamos los teléfonos, continuando el diálogo por WhastApp. Ambos militábamos para el partido La Libertad Avanza”, empieza la declaración. Conforme a su relato, aquella noche el músico David Adrián Martínez, ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, le insistió consumir drogas, algo a lo que ella no accedió. Sin embargo, recuerda que empezó a sentirse mareada: “Le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele causar ese efecto de mareo el fernet”. Tiempo después ambos se fueron juntos al departamento de “El Dipy” en el barrio porteño de Villa del Parque donde tuvieron relaciones sexuales: “Creo que el acto sexual fue consentido, pero como no recuerdo lo que sucedió en detalle, por lo que no lo puedo asegurar, como dije estaba muy mareada”. “Al cabo de un mes, empecé a notar aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Javier Milei ganó las elecciones, creo que fue el 19 de noviembre de 2023, cuando estaba festejando en el bunker de LLA con mis amigos y él me empezó a llamarme constantemente y con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. No había mucha señal en el lugar. Después me empezaron a llegar mensajes de él, preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos”, detalla el escrito.

Le ofreció un cargo en el Gobierno

A través de una videollamada, la mujer contó que estaba sin trabajo y que tuvo que empezar a vender electrodomésticos para poder llegar a fin de mes y es allí cuando el músico le ofrece un cargo público: “Me dijo que me iba a llevar a trabajar con él, que me despreocupara. Esto no sólo que nunca sucedió, ya que no me ayudó en ningún momento a conseguir trabajo, sino que lo usó en mi contra para continuar viéndonos bajo la presión de que si no lo hacía no accedería al puesto laboral”. “A principios de este año me llegó una orden de desalojo por no poder pagar el alquiler de mi departamento y esto se lo conté. Entonces, me repitió que trabajaría con él en el Estado, utilizando mi hipervulnerabilidad para extorsionarme y manipularme, diciéndome las veces que me citaba que, si no me reunía con él, no me daría trabajo”, continúa la denunciante. En su denuncia destaca que el 15 de marzo él la citó en su casa con la excusa de hablar sobre novedades de trabajo: “Cuando llegué a su departamento subimos al primer piso, él cerró la puerta con llave. Estábamos tomando mates en el living, sentados en los sillones, porque la reunión era supuestamente para hablar de trabajo, hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”. Fue allí cuando ocurrió el primer hecho de violación por parte de “El Dipy”. El segundo sucedió tiempo después, el 17 de abril, cuando el músico la citó con el mismo pretexto de trabajo: “Estábamos en el living del departamento, en los sillones y en el decurso de la charla, del mismo modo que sucedió la vez anterior, él se abalanzó sobre mí, sosteniéndome de mis manos y brazos de a momentos y empezó a sacarme la ropa. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales”. “La tercera y última vez que fui violentada sexualmente por el nombrado fue el 16 de mayo de 2024. Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí”. Pese a que le pidió que no lo hiciera, él la obligó a mantener a practicarle sexo oral. “Quiero aclarar que, como mencioné a lo largo de la declaración, Martínez se aprovechaba de mi situación de hipervulnerabilidad por la falta de trabajo y la urgencia económica por la que pasé a consecuencia y me extorsionaba con la supuesta propuesta laboral para someterme sexualmente”, expresó a lo último. Ante este marco, la mujer informó que resguardó todas las conversaciones mantenidas y que, si bien intentó descargar el contenido del chat de WhatsApp, por el tamaño y al incluir audios, no lo logró hacerlo de modo ordenado, por lo que prefirió aportar el dispositivo a la Justicia para que se realice.

