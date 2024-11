La legislatura mas cara del pais, también es aguantadero de delincuentes

Pasan los años y los gastos de la legislatura mas cara del pais no se transparentan, ni tampoco se da cuenta quienes trabajan alli ni que funciones cumplen.

Poco hace su presidente Miguel Acevedo para dar respuestas a lo que la sociedad viene pidiendo desde hace decadas, tampoco lo hizo Jaldo cuando estuvo al frente del poder legislativo y menos ahora que es gobernador.

No solo, no se transparentan los gastos, tambien se nombra sin ningun reparo a sujetos que son delincuentes y son usados por las estructuras partidarias a las que responden.

A golpeadores, ladrones y narcos se les dio trabajo en la legislatura de Tucuman en estos ultimos años, estos delincuentes fueron amparados por los legisladores, gobernadores y ministros que los hicieron nombrar y usados como fuerza de choque en los barrios populares de la provincia, muchos fueron encausados y perdieron el puestos pero como en la mafia protegieron con su silencio a su “patron”, que seguramente lo premio con otro cargo a el o a un familiar cercano.

Venta de mercaderías, uno de los dos detenidos era empleado legislativo

Juan López Cansillieri fue arrestado el pasado lunes por una denuncia por violencia de género. Pero al momento de ser allanado en Manantial Sur, la policía encontró una importante cantidad de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Se secuestró un cargamento de comestibles previsto para módulos alimentarios y comedores comunitarios, además de anotaciones que hicieron sospechar sobre una posible venta ilegal de estos productos.

Con la investigación avanzada, el vicegobernador Miguel Acevedo confirmó que el sujeto implicado era empleado legislativo por lo que fue dado de baja de inmediato. El detenido, de 39 años, había ingresado a la Legislatura en su condición de dirigente de movimientos sociales y figuraba como personal de bloque.

López Cansillieri integra una familia de dirigentes justicialistas de la capital. En rigor su padre, Alberto Felipe López, fue quien retiró la mercadería hallada en su vivienda de Manantial Sur. López fue dirigente municipal de San Miguel de Tucumán durante muchos años y en la madrugada de este jueves también quedó detenido en el marco de la causa que investiga la presunta comisión del delito de peculado. Durante el allanamiento, la Policía también secuestró mercadería.

La legislatura mas cara del pais

El último informe anual elaborado por la Fundación Libertad revela que la Legislatura más cara de la Argentina es la de Tucumán, que insume un gasto de $ 1288 millones al año por cada uno de sus 49 integrantes.