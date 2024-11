EJERCITO: no se comprobó ninguna falta a partir de la denuncia del General Berredo

El denunciante se presentó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Acusó al general Carlos Carugno de amenazarlo.

uego de que el segundo en jerarquía en las Fuerzas Armadas, Fabián Berredo, presentara una denuncia penal contra el general Carlos Carugno por amenazas, desde el Ejército dijeron a PERFIL que no se comprobó ninguna falta, ni sumario interno previo.

Este medio se comunicó con fuentes cercanas al ámbito militar, que confirmaron que Berredo presentó una denuncia penal en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, tras acusar a Carugno de “amenazarlo con echar a su esposa, también miembro del Ejército”.

En cuanto a las investigaciones internas, “el EMCO ordenó un sumario interno por las supuestas amenazas que habría sufrido el general Berredo y el mismo arrojó resultado negativo”. Según el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, “las actuaciones disciplinarias correspondientes, para comprobar la existencia o no de los hechos denunciados” fueron llevadas a cabo por “el Director de Asuntos Jurídicos Conjunto, de otra fuerza que los dos generales”, quien concluyó que “no comprobó la comisión de faltas disciplinarias de carácter gravísimo”.

Se estimó además que “los supuestos hechos que dieron origen a la actuación, no resultaron idóneos para constituir faltas disciplinarias”, por lo que “no se aplicaron sanciones ni fue necesario la realización de una denuncia penal”. No obstante, el General Berredo “a modo personal, realizó una denuncia penal, que se está tramitando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 3″. Sin embargo, “la simple denuncia no genera un perjuicio hasta que la instancia justicia le dé la entidad suficiente como para transformarla en una imputación o procesamiento”.

En cuanto a la estructura interna del Ejército, señalaron que “el cambio de cualquier cargo o función dentro del Ejército es un proceso normal, culturalmente aceptado por todo el personal militar y administrativamente previsto en el sistema de administración de personal militar”, y que en caso de que un militar sea relevado, “se selecciona su reemplazante de acuerdo a los criterios de idoneidad y antigüedad jerárquica”.

Sobre el proceder del Ejército una vez que la denuncia fue presentada, las fuentes indicaron que “la presentación inicial del General Berredo fue tramitada y resuelta por medio de una actuación disciplinaria que no comprobó la comisión de una falta, por lo que no fue necesario la continuación de una denuncia en otro ámbito”. En este sentido, aclararon que “este procedimiento es común y se aplica independiente de la jerarquía del personal implicado, sea este un General o un Sargento”.

Finalmente, en relación a la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, y en medio de una serie de controversias, se destacó que “la desaparición de un Sargento del Ejército en un ejercicio de adiestramiento operacional, no es comparable con la denuncia ante un hecho supuesto, el cual está en el ámbito de la justicia”. Sin embargo, “cayó muy mal entre el personal militar que el General Berredo realice esta exposición mediática de su caso particular, mientras todavía el Ejército no ha podido encontrar al citado suboficial, con la angustia que esto genera a la fuerza y a la familia del Sargento”.

FUENTE:PERFIL