Bronca de los hoteleros con Scioli y los trolls de Santiago Caputo porque promocionan los viajes a Brasil

Acusan una “campaña de desprestigio” para golpear a la costa bonaerense. Furia por las promociones de Aerolíneas. Advierten una baja de puestos de trabajo en temporada.

En los principales destinos de la costa bonaerense las reservas e incluso las consultas están en un nivel tan bajo como inédito a pocas semanas de iniciar la temporada de verano.

Eso dispara alarmas en el sector hotelero, donde empiezan a denunciar una “campaña de desprestigio” de los trolls de Santiago Caputo para instalar que Brasil es un destino más económico.

A la par, crece la bronca con Daniel Scioli por no dar respuestas a los reclamos de reducción impositiva y por fomentar los viajes a Brasil con promociones en cuotas sin interés para los vuelos en Aerolíneas Argentinas, que se duplicarán esta temporada.

“Esto que Brasil es más barato es una mentira que se instaló, que la siguen fomentando y que nos impacta mucho”, dijo a LPO el titular de la Cámara de Turismo de Pinamar, Alfredo Baldini, quien aseguró que, en redes, “hay un grupo de gente que está detrás de esto, interesados en que a la costa le vaya mal”.

Y agregó: “Estoy seguro que tiene que ver con los trolls del oficialismo, más siendo un destino de la pecaminosa provincia de Buenos Aires”.

En Mar del Plata, donde cayó un 15% el hospedaje de turistas en lo que va de 2024, hay empresarios con diálogo con Scioli que, por lo bajo, también creen que hay “una coordinación” de cuentas alineadas al Gobierno para desprestigiar a la costa bonaerense, eje del movimiento turístico de la provincia administrada por Axel Kicillof.

“Lo que se está hablando de Brasil y Uruguay hace que en la costa se esté recalculando todo”, dijo a LPO el titular de la Asociación Hotelera de Villa Gesell, Jorge Cocco, que graficó: “No existen reservas, tampoco consultas. Esto al empresario gesellino lo está poniendo un poco nervioso”.

Para Cocco, la promoción que se le está dando a los países vecinos podría restarle a los destinos locales hasta un 20 por ciento de su flujo turístico tradicional.

Baldini, por su parte, refutó el “concepto mentiroso que dice que Brasil es más barato que Pinamar”. “Si comparás hoteles y ciudades de la misma categoría, vale el doble que venir acá”, dijo.

Y explicó: “Los hoteles son más baratos pero, para llegar a un hotel, hay que subirse a un transfer para ir al aeropuerto, subirse a un avión, tomarte otro transfer allá y el mismo camino a la vuelta y contratar un seguro de salud. Entonces, cuando ponés todo eso en un paquete turístico, vale exactamente el doble”.

El empresario hotelero sostuvo que en Pinamar el sector hizo aumentos que no llegaron a cubrir la mitad de la inflación interanual. “Es más, el mercado inmobiliario está cobrando los mismos dólares por los alquileres que el año pasado”, agregó.

La preocupación en el sector hotelero no solo es por las inversiones sino por lo poca cantidad de puestos de trabajo que van a generar: “En mi hotel recibí en los últimos días más de 50 CVs de gente que viene a Pinamar a trabajar y que no va a tener trabajo lamentablemente”, dijo Baldini, que sostuvo que, a esta altura, “todos teníamos nuestros equipos completos, funcionando a pleno y eso hoy no está pasando”.

En diversas reuniones que empresarios del rubro mantuvieron con Daniel Scioli, se presentó el reclamo de una reducción impositiva para lograr una mayor competitividad con respecto a Brasil, en medio de la explosión de reservas a destinos del país vecino. En ese sentido, en Mar del Plata señalan: “El 42% de nuestra tarifa son impuestos”.

“Nos da bastante tristeza el papel que está haciendo Scioli, duplicando los vuelos a Brasil de Aerolíneas Argentinas y eso va en desmedro del trabajo argentino”, dijo Baldini que también apuntó contra el secretario de Turismo tras el decreto de Javier Milei que eliminó los feriados puente turísticos para 2025: “Scioli no dijo nada, fue vergozoso”.

En esa línea, Cocco sostuvo: “Scioli conoce el turismo pero obedece a una línea nacional que baja el presidente y sabido es que a Milei, así como ocupa su tiempo en otros temas, se despreocupa de algo tan importante como es el turismo, que ocupa un lugar muy serio por los ingresos que genera en cada punto del país”.

