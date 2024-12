COMBUSTIBLES: Habilitarán autodespacho en las estaciones de servicio del país

El ministro Federico Sturzenegger dijo que “está listo el decreto”. Aseguró que buscan promover la libertad comercial y flexibilizar el mercado energético en Argentina

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que en las próximas semanas se habilitará el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio del país.

Esta medida, que se formalizará a través de un decreto ya redactado, permitirá a los conductores cargar nafta o gasoil en sus vehículos sin la intervención de un empleado. El ministro hizo este anuncio durante su disertación en un almuerzo del Club del Petróleo, realizado en el Hotel Libertador, ante empresarios del sector.

Sturzenegger explicó que esta desregulación busca promover la libertad comercial en el país, en línea con los principios de la gestión del presidente Javier Milei, centrados en el equilibrio fiscal y la desregulación económica. Según el ministro, el decreto que habilita el autodespacho de combustible ya está escrito y se encuentra en proceso.

Destacó que, aunque actualmente algunas estaciones como las de YPF en Rosario ya operan con autodespacho durante la noche, la medida se ampliará para ofrecer mayores opciones a los consumidores.

Sturzenegger aclaró que la medida no está vinculada a la seguridad, sino a la libertad comercial. Resaltó que, al igual que en otros países, los consumidores deberían tener la opción de organizar su relación con las estaciones de servicio de la manera que más les convenga, sin restricciones innecesarias.

El anuncio de esta medida generó debate en el sector. Algunas voces del ámbito petrolero señalaron que el principal obstáculo para implementar el autodespacho en todas las estaciones de servicio no es tanto la tecnología, sino los desafíos sindicales. En el pasado, el autodespacho fue una práctica común en el país, pero fue eliminada por la presión de los sindicatos. Sin embargo, los empresarios no descartan que la medida pueda avanzar, dependiendo de cómo se maneje el tema laboral.

fuente:cadena3