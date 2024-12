¿ Y el oro del BCRA donde esta ? Denuncia penal y pedido de investigación

Ante la negativa del Gobierno a informar dónde está el oro del BCRA, un diputado presentó una denuncia penal y pidió a la Justicia que investigue.

El Gobierno de Javier Milei siguen sin dar explicaciones acerca de qué está haciendo con el oro del Banco Central (BCRA), luego de que se conociera que lo está enviando al exterior (el mismo Luis Caputo lo admitió, sin precisiones), el diputado Gustavo Pulti (Unión por la Patria) presentó una denuncia penal.

“Queremos que la justicia investigue las responsabilidades de Caputo y Bausili por el traslado incierto del oro del Banco Central”, aseguró Pulti, que presentó la denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal para solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de violación de los deberes del funcionario público y malversación de caudales públicos, en los que habrían incurrido el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Ministro de Economía y otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.

“Es inadmisible que el oro de los argentinos se haya sacado del país sin que sepamos donde está ahora, con qué actos administrativos se autorizó el traslado, ni qué valor tiene, ni qué medidas de seguridad hubo (si hubo) ni que resultados se esperan”, reprochó el diputado. Y agregó: “Lo único que sabemos es que Caputo reconoció la operación. Todo lo demás es un misterio”.

“Si somos una democracia, y no una monarquía absolutista como las del S. XVII, la Justicia deberá proporcionar la información que los funcionarios negaron y determinar las responsabilidades penales que pudo haber”, agregó en un posteo en su cuenta de X.

Cabe recordar que el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, fue el primero en denunciar el traslado del oro y realizó un pedido de acceso a la información, que el BCRA se negó a responder pero reconoció que “cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica” podrá “poner en peligro la seguridad de estos activos”.

El legislador también denunció que “el gobierno de Milei toma decisiones reñidas con la Constitución, fuera del marco legal que es exigible para el normal funcionamiento de una república y de muy cuestionable transparencia”. Pese a la negativa a informar del BCRA, el ministro Luis Caputo en una entrevista consideró como “una movida muy positiva” el traslado porque “hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada” y “si tenés ese oro afuera, le podés sacar un retorno y el país necesita maximizar los retornos de sus activos”.

Oro del BCRA: “Buitre” sobrevuela

En octubre pasado una noticia encendió todas las alertas: el fondo “buitre” Bainbridge Fund pidió información para embargar el oro de Argentina en el exterior, en el marco de un reclamo de bonos de deuda impagos desde 2001. Según reveló el analista Sebastián Maril, Bainbridge Fund le pidió a la jueza Loretta Preska “que ordene a la Rep. Argentina producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa”. “Bainbridge se encuentra en pleno discovery de activos para cobrar una sentencia impaga. Bainbridge también busca tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado”, añadió. Luego, el especialista advirtió en otro posteo: “Bainbridge no es el único. La dejo picando”, dejando la puerta abierta a que se conozca que otro fondo pedirá información sobre el otro del BCRA, que algunas versiones indican que se encontraría en un banco de Londres, Inglaterra.

fuente:URGENTE24