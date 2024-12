La Salud de los argentinos en peligro : Los monotributistas ahora tienen solo 19 obras sociales para elegir y ninguna prepaga

Desde la reciente creación del registro especial de prestadoras de salud que aceptan monotributistas, establecido a partir del decreto 955, solo 19 entidades se han anotado y ninguna es prepaga. Esto implica que las personas que a partir de diciembre adhieran al régimen del monotributo y hagan aportes a la seguridad social van a tener que elegir dentro de las opciones que hay en esta lista la obra social a la que derivar su aporte.

Al listado podrían inscribirse también empresas de medicina prepaga, aunque por ahora ninguna lo hizo. Esto se debe a que el monto que los monotributistas aportan a la seguridad social representa, aproximadamente entre un cuarto y un tercio del costo del Plan Médico Obligatorio (PMO), el plan médico que obligatoriamente las entidades de salud deben ofrecerle a sus afiliados. Tampoco adhirieron a este registro especial para monotributistas las obras sociales sindicales y las de personal de dirección.

En paralelo, el 1° de diciembre se creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), en el que ya hay inscriptos más de 300 prestadores de salud, entre los que se encuentran las obras sociales y las principales prepagas del país.

Los monotributistas que no se verán afectados

El nuevo registro especial para monotributistas, que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo, no afecta a los contribuyentes que ya están en el sistema. Según aclararon fuentes de este organismo, para este grupo no habrá cambios respecto de la cobertura que ya tienen, aún cuando la entidad no esté en el registro.

Quienes se encuentran en este grupo solo se verían impactados por las últimas modificaciones normativas si eventualmente quisieran cambiar su cobertura de salud.

En ese caso, deberán elegir entre las entidades que estén en el registro.

El decreto, publicado el pasado 25 de octubre en el Boletín Oficial, habilita a que las obras sociales y prepagas que se anoten en el registro puedan decidir recibir afiliados de determinadas categorías y no de otras. La resolución estipula que las entidades quedan “facultadas para distinguir las categorías cuyo ingreso permitan”.

Entre los monotributistas, no todos hacen a aportes a los sistemas previsional y de salud. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los que, además de estar en el régimen simplificado, son asalariados.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en agosto último hubo más de 2,11 millones de pequeños contribuyentes que hicieron aportes, a los que se sumaban 650.000 monotributistas sociales.

Luego de elegir una obra social, los monotributistas deben mantener la afiliación durante un lapso mínimo de 12 meses antes de poder ejercer el derecho de cambiar de entidad de salud.

La lista

La lista de obras sociales anotadas en el registro especial al que acceden los nuevos monotributistas son las siguientes:

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote,

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual,

Obra Social de Operadores Cinematográficos,

Obra Social del Personal de Distribuidora Cinematográficas de la R.A.,

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero,

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión,

Obra Social de Trabajadores de Prensa De Buenos Aires,

Obra Social de Capataces Estibadores Portuario, Obra Social del Personal de Prensa de Mar Del Plata.

También aparecen en la lista los siguientes:

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba,

Obra Social de Viajantes Vendedores de La República Argentina,

Obra Social del Personal de la Industria Del Vidrio, Obra Social de Trabajadores De Perkins Argentina S.A.I.C,

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina,

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos,

Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera,

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas,

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina,

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas Del Comercio, Servicios, Producción, Industria Y Civil.

