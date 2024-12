Mohammed al-Bashir es el nuevo premier interino de Siria, de la organización terrorista Hayat Tamir al-Sham (HTS), ex filial de Al Qaeda, a la que USA le ha pedido que ahora no se asocie con el ISIS. La Casa Blanca hace la vista gorda mientras celebra la caída de Al Assad.

Mohammed al-Bashir, miembro de la organización terrorista Hayat Tamir al-Sham (HTS) que logró derrocar a Al Assad en Damasco, es ahora el nuevo primer ministro interino de Siria en medio de esta transición hasta el 1 de marzo del 2025.

“Este encargo fue por parte del Mando General. Se nos ha encomendado de llevar el gobierno de Siria en funciones hasta 1 de marzo de 2025”, dijo al-Bashir en una declaración televisada este martes por la tv estatal siria.

El nombramiento del premier interino fue impuesto por Abu Muhammad Jolani, quien lidera la organización terrorista HTS, escindida de Al Qaeda, y ha prometido un gobierno representativo y “garantizar las libertades individuales” frente a la presión de Estados Unidos que les ha exigido que no pacten con el ISIS, para off the record garantizarles gobernabilidad.

Sin embargo, pese al cambio de Gobierno de un dictador a uno terrorista, Siria sigue arriba de las brasas desde el estallido social del 2011, cuando el ISIS, los kurdos y otros rebeldes sirios no tuvieron más remedio que iniciar su batalla sangrienta contra el dictador Bashar al Assad, ahora asilado por Putin, quien le respondió con más sangre y desplegó su Ejército en las calles, junto con tropas rusas y la Hezbollah, para luchar codo a codo por mantener ese Gobierno.

Según la televisiva saudí Al Hadath, las principales medidas del nuevo Gobierno de transición encabezado por al-Bashir estarían encaminadas al control de la seguridad en la nación, la que está reducida a ruinas.

Al respecto, el enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, dijo el martes que el grupo había «enviado un mensaje positivo» a la población, aunque pidió transformar las palabras en hechos. Mientras tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) reporta que 54 soldados sirios que estaban huyendo de la ofensiva rebelde en Siria fueron ejecutados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la zona desértica del centro del país. En este contexto, hace algunos días el Gobierno de Irán, aliado de Al Assad (asilado ahora en Rusia) ha exigido a Ucrania que abandone su apoyo en armas a las milicias kurdas en Siria y que se retire por completo de Damasco. Es que Siria desde hace más de una década está sumida en una guerra interna, con presencia de varios actores internacionales, que se dirimen el poder de la región. Claramente el país árabe es una herida sangrante para el Golfo, anterior al estallido de Gaza, que sobrevive de casualidad a los estragos de una guerra civil de larga data entre grupos armados enlistados detrás del presidente Bashar Al Assad (varias células de Teherán, de Rusia y la propia Hezbollah junto al Ejército sirio ) y combatientes kurdos-ucranianos-occidentales.

Quién es el nuevo primer ministro interino de Siria

Al-Bashir, es el nuevo primer ministro de Siria, del gobierno de los rebeldes que responden a la organización terrorista Hayat Tamir al-Sham (HTS) que logró derrocar los 24 años del régimen de Bachar al Asad. El actual premier interino se desempeñó como ministro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios dentro del grupo en 2022 y 2023. Nació en 1983 en Jabal al-Zawiya, al sur de la gobernación de Idlib y es graduado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Departamento de Comunicaciones) por la Universidad de Alepo en 2007, y en 2021 obtuvo una licenciatura en Sharia y Derecho con honores de la Universidad de Idlib.

En 2011, trabajó en la Compañía Siria de Gas como responsable del departamento de instrumentos de precisión, de acuerdo a su currículo. También cuenta con diferentes diplomas, entre los que destaca sus cursos en inglés avanzado, así como certificados en gestión de proyectos y planificación administrativa. Pero el salto a la arena política y a la lucha armada la daría recién en el 2011, en el marco de las revueltas populares contra Al Asad conocidas como la”Primavera Árabe” que, posteriormente, se extendieron por toda Siria y fueron duramente reprimidas por el el Gobierno y las milicias aliadas en Damasco de Rusia e Irán. En enero pasado, Bashir fue nombrado como jefe del Gobierno de Salvación, una suerte de rama política que está vinculada al Organismo de Liberación del Levante (Hayat Tahrir al Sham o HTS, en árabe), y cuya sede está en Idlib.

China junto a los Gobiernos de Rusia-Siria-Irán y Hezbolla trafica con Al Assad

Beijing es un claro aliado de Siria que se ha abstenido de votar contra Damasco en el Consejo de Seguridad de la ONU y llegó a mediar en la restauración de relaciones diplomáticas entre Irán (afín a Al Assad) y Arabia Saudita. Recordemos que el estallido social inicial del 2011 en Siria, el cual pedía la cabeza de Al Assad, resultó en represiones violentas, brazos armados terroristas que se enquistaron aprovechando el conflicto entre revolucionarios y el gobierno—tal como potencias como EE.UU. y Rusia que intercedieron— La realidad es que los grupos armados y las potencias se disputan off the record los recursos naturales autóctonos como el petróleo, el fosfato (indispensable para fertilizantes) y el gas natural, además del control geopolítico de la región con salida al Mediterráneo, como informó U24. El conflicto luego desató el desplazamiento de 12 millones de personas, más 61.000 muertes a manos de grupos terroristas, fuerzas kurdas, tropas de Estados Unidos o el frente militar de Putin que apoya la continuidad y el control de Bashar al Assad en la región. Al conflicto civil y armado en Siria se le sumaron las sanciones de USA/UE al gobierno de Al Assad -como punición por sus crímenes-, pero ello afectó al total de la población civil: inició una importante hambruna dado el bloqueo de importación de bienes esenciales (como alimentos e insumos médicos).