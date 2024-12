EE.UU: El manifiesto de Luigi Mangione revela su odio hacia las compañías de seguros

El hombre acusado de matar a Brian Thompson interpreta mal la asistencia sanitaria estadounidense

Las investigaciones de homicidios son como las bancarrotas: se producen gradualmente y luego todas a la vez. El 9 de diciembre, Luigi Mangione, un ingeniero de 26 años graduado de la Universidad de Pensilvania, una escuela de la Ivy League, fue arrestado y acusado de asesinar a Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, en un asesinato ocurrido antes del amanecer en Manhattan el 4 de diciembre. El arresto se produjo después de cinco días de investigación frenética en la que la policía parecía no tener casi ninguna pista. El fugitivo fue finalmente capturado en una sucursal de McDonalds en Altoona, una ciudad en el centro de Pensilvania, después de que un miembro del personal reconoció su rostro en una foto de una cámara de seguridad que circuló por la policía.

Por supuesto, Mangione es legalmente inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero la evidencia pública en su contra se está acumulando. La policía dice que los oficiales que lo arrestaron descubrieron una identificación falsa de Nueva Jersey del tipo que aparentemente utilizó el asesino para registrarse en un albergue en Manhattan, así como una pistola impresa en 3D, un silenciador y un fajo de billetes. (El señor Mangione aparentemente no está de acuerdo con este último detalle). También había una nota manuscrita de 262 palabras que incluía el pasaje: “Pido disculpas por cualquier conflicto o trauma, pero era necesario hacerlo. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”. Las aseguradoras de salud, escribió, son “demasiado poderosas y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias”.

A pesar de sus escritos, Mangione no parecía decidido a que lo atraparan. Eludió hábilmente a sus perseguidores. Al parecer llegó a Nueva York y se fue en autobús; se cubrió la cara durante gran parte de su estancia en la ciudad, es posible que haya utilizado un teléfono “prepago” y pagó las cosas exclusivamente en efectivo. Las búsquedas en Central Park habían descubierto una mochila que el asesino aparentemente había descartado, pero que sólo contenía una chaqueta y un fajo de billetes de Monopoly. Si no hubiera mostrado su cara a una cámara de seguridad durante unos segundos en el albergue, o si no hubiera sido reconocido por un volteador de hamburguesas con vista de águila, muy bien podría estar libre.

Mangione se enfrenta ahora a cinco cargos penales en la ciudad de Nueva York, incluido el de asesinato en segundo grado. También está acusado de delitos relacionados con armas y de uso de una identificación falsa en Pensilvania. Actualmente está luchando contra la extradición al Empire State, un proceso que podría tardar varias semanas en resolverse. Entonces tendrá que declararse formalmente culpable de los cargos. Su abogado sugirió que tiene la intención de declararse inocente.

¿Qué podría haber inspirado el asesinato? La breve nota de Mangione sugería un deseo calculador de vengarse del sistema de salud estadounidense. Estados Unidos, señaló correctamente, tiene la atención médica más cara del mundo, pero la expectativa de vida se ha estancado. “Muchos han sacado a la luz la corrupción y la codicia” del sistema, escribió. “Evidentemente soy el primero en enfrentarlo con una honestidad tan brutal”.

Los detalles biográficos aportan algo de contexto. Mangione pertenece a una adinerada familia italoamericana de Baltimore. Fue el alumno con mejor nota de su escuela privada de élite en la ciudad. Tras estudiar informática y graduarse en Penn en 2020, vivió en Hawái, donde trabajó como ingeniero de datos para TrueCar, un sitio web de compra de coches. Aunque estaba claramente en forma y activo, según sus amigos en Hawái, sufría dolores de espalda crónicos, posiblemente agravados por una lesión que sufrió haciendo surf. En 2023, al parecer se sometió a una cirugía de espalda. En su cuenta de Reddit, publicó una imagen de rayos X de una columna vertebral con varios tornillos implantados en ella. Hace unos seis meses desapareció, cortando el contacto con amigos y familiares, hasta que reapareció en Altoona.

Si su objetivo era conseguir que Estados Unidos hablara de su sistema sanitario, Mangione parece tener éxito. En los días previos a su detención, tres palabras escritas en los casquillos de las balas utilizadas para matar a Thompson —“negar”, “defender” y “deponer”—, que parecían hacer eco de las palabras que utilizan las compañías de seguros al rechazar las reclamaciones, se convirtieron en un meme. En TikTok, los simpatizantes describían al entonces misterioso asesino como una especie de superhéroe, y los influencers le cantaban baladas y se hacían tatuajes de su cara.

Sin duda, la frustración con las aseguradoras está creciendo. Según una encuesta realizada el año pasado por la Kaiser Family Foundation, un grupo de expertos en políticas sanitarias, en el año anterior al 18% de los estadounidenses se les negó la atención que creían que estaría cubierta, y al 27% las aseguradoras les pagaron menos de lo esperado. Dos quintas partes dicen que han tenido que prescindir de la atención sanitaria debido a las limitaciones del seguro. En los últimos años, las tasas de rechazo de coberturas han aumentado, mientras que las aseguradoras han adoptado nuevas tácticas (como el uso de inteligencia artificial para tomar decisiones) que son muy impopulares y han producido algunos errores impactantes. Saber qué se cubrirá o se rechazará es extraordinariamente difícil, incluso para los profesionales. Alrededor de la mitad de los estadounidenses dicen que no están seguros de cómo funciona su cobertura. La otra mitad se confía demasiado.

Lo complicado es que las aseguradoras no son los únicos villanos de esta historia. El margen de beneficio neto de UnitedHealthcare es de alrededor del 6%; la mayoría de las aseguradoras ganan menos. Apple, un gigante tecnológico, en cambio, gana el 25%. Las aseguradoras se ven obligadas a negar cobertura en gran parte porque los recursos de las empresas se limitan a lo que los pacientes pagan en primas, a veces con la ayuda de subsidios federales. Sin embargo, todos los demás sectores del sistema de atención sanitaria de Estados Unidos incentivan a los proveedores a sobrediagnosticar, recetar en exceso y cobrar de más por el tratamiento, mucho de lo cual probablemente sea innecesario. Muchos médicos muy solicitados se niegan a aceptar las tarifas de las aseguradoras, lo que lleva a cargos inesperados “fuera de la red”. Los hospitales tratan las listas de precios como secretos de Estado. Los enormes costos de administración de la salud de Estados Unidos (véase el gráfico 2) se ven inflados por el hecho de que casi cualquier tratamiento puede dar lugar a una negociación combativa entre la aseguradora y el proveedor.

Estados Unidos tiene menos médicos per cápita que casi todos los demás países ricos, y más de uno de cada cuatro médicos gana más de 425.000 dólares. Sin embargo, un límite federal estricto a las residencias impide que se capacite a más personas. Y muchos tratamientos ofrecidos a los estadounidenses (y pagados o rechazados por las aseguradoras) simplemente no se ofrecerían en absoluto en países más estatistas. La cirugía de espalda de Mangione es, de hecho, un ejemplo revelador. Los detalles no están claros, incluido si el seguro pagó su tratamiento. Pero su cuenta de Reddit sugiere que consultó a varios médicos antes de convencer a uno de que le realizara una cirugía de “fusión espinal”. En otros lugares, el número de tales cirugías ha disminuido en la última década porque las investigaciones muestran que son ineficaces en comparación con tratamientos más simples. Sin embargo, en Estados Unidos, el número ha seguido aumentando.

Lamentablemente, es más fácil hablar de cambiar la política sanitaria que hacerlo. Y una ironía de los escritos de Mangione es que, si bien es cierto que la atención sanitaria estadounidense es cara y a menudo ineficaz, eso no está claramente vinculado con la menor esperanza de vida en Estados Unidos. De hecho, un factor notable que contribuye a la reducción de la esperanza de vida no tiene nada que ver con los médicos: los aproximadamente 20.000 asesinatos que se cometen cada año con armas de fuego.

FUENTE:The Economist- infobae